Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ландыши» стали №2 в топ-5 самых интересных сериалов на Кинопоиске: уступили лишь грандиозному хиту Netflix

«Ландыши» стали №2 в топ-5 самых интересных сериалов на Кинопоиске: уступили лишь грандиозному хиту Netflix

21 января 2026 21:10
«Ландыши» стали №2 в топ-5 самых интересных сериалов на Кинопоиске: уступили лишь грандиозному хиту Netflix

Но такому гиганту и «проиграть» не стыдно.

Представьте себе рейтинг популярных на стриминге сериалов, где в одном списке соседствуют легендарное американское фэнтези, аниме и постапокалиптический блокбастер. И где-то между ними – наша российская мелодрама. Звучит как фантастика? А вот и нет!

Согласно свежим данным Индекса Кинопоиск Pro, российские «Ландыши» совершили маленькое чудо. В рейтинге зрительского интереса за неделю они встали на вторую ступеньку пьедестала, пропустив вперёд только самого несокрушимого монстра – «Очень странные дела». Этот сериал уже девятую неделю подряд никто не может сместить с первого места.

«Ландыши» стали №2 в топ-5 самых интересных сериалов на Кинопоиске: уступили лишь грандиозному хиту Netflix

А теперь внимание: следом за нашими «Ландышами» в списке скромно расположились мировые титаны вроде «Магической битвы» и футуристического «Fallout». Это значит, что история, снятая в России, сегодня борется за внимание зрителя наравне с проектами, у которых за плечами сотни миллионов долларов бюджета и армии фанатов по всей планете.

Для наглядности вот таблица:

Место Название Баллы индекса Доля в общем интересе
1 Очень странные дела 519 5.51%
2 Ландыши 334 3.54%
3 Лимитчицы 215 2.28%
4 Магическая битва 195 2.08%
5 Fallout 131 1.39%

Ранее мы писали: Обогнать «Ландыши» в рейтинге не так просто, но один сериал смог: «так затянул, что даже муж прилип к экрану» – понятно, откуда 8.3 балла

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Читать дальше 18 февраля 2026
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Читать дальше 18 февраля 2026
«"Задавили" на последнем этапе»: пересъемки не спасут «Первый отдел 5» от главной проблемы «"Задавили" на последнем этапе»: пересъемки не спасут «Первый отдел 5» от главной проблемы Читать дальше 18 февраля 2026
«Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп «Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп Читать дальше 18 февраля 2026
«Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу «Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше