«Ландыши» стали №2 в топ-5 самых интересных сериалов на Кинопоиске: уступили лишь грандиозному хиту Netflix

Представьте себе рейтинг популярных на стриминге сериалов, где в одном списке соседствуют легендарное американское фэнтези, аниме и постапокалиптический блокбастер. И где-то между ними – наша российская мелодрама. Звучит как фантастика? А вот и нет!

Согласно свежим данным Индекса Кинопоиск Pro, российские «Ландыши» совершили маленькое чудо. В рейтинге зрительского интереса за неделю они встали на вторую ступеньку пьедестала, пропустив вперёд только самого несокрушимого монстра – «Очень странные дела». Этот сериал уже девятую неделю подряд никто не может сместить с первого места.

А теперь внимание: следом за нашими «Ландышами» в списке скромно расположились мировые титаны вроде «Магической битвы» и футуристического «Fallout». Это значит, что история, снятая в России, сегодня борется за внимание зрителя наравне с проектами, у которых за плечами сотни миллионов долларов бюджета и армии фанатов по всей планете.

Для наглядности вот таблица:

Место Название Баллы индекса Доля в общем интересе 1 Очень странные дела 519 5.51% 2 Ландыши 334 3.54% 3 Лимитчицы 215 2.28% 4 Магическая битва 195 2.08% 5 Fallout 131 1.39%

