«Ландыши» стали №2 в топ-5 самых интересных сериалов на Кинопоиске: уступили лишь грандиозному хиту Netflix

Представьте себе рейтинг популярных на стриминге сериалов, где в одном списке соседствуют легендарное американское фэнтези, аниме и постапокалиптический блокбастер. И где-то между ними – наша российская мелодрама. Звучит как фантастика? А вот и нет!
Согласно свежим данным Индекса Кинопоиск Pro, российские «Ландыши» совершили маленькое чудо. В рейтинге зрительского интереса за неделю они встали на вторую ступеньку пьедестала, пропустив вперёд только самого несокрушимого монстра – «Очень странные дела». Этот сериал уже девятую неделю подряд никто не может сместить с первого места.
А теперь внимание: следом за нашими «Ландышами» в списке скромно расположились мировые титаны вроде «Магической битвы» и футуристического «Fallout». Это значит, что история, снятая в России, сегодня борется за внимание зрителя наравне с проектами, у которых за плечами сотни миллионов долларов бюджета и армии фанатов по всей планете.
Для наглядности вот таблица:
|Место
|Название
|Баллы индекса
|Доля в общем интересе
|1
|Очень странные дела
|519
|5.51%
|2
|Ландыши
|334
|3.54%
|3
|Лимитчицы
|215
|2.28%
|4
|Магическая битва
|195
|2.08%
|5
|Fallout
|131
|1.39%
