Катя улетает в Лондон, Леха проводит время с Бузовой: что произошло в 4-й серии «Ландыши. Вторая весна»

Катя улетает в Лондон, Леха проводит время с Бузовой: что произошло в 4-й серии «Ландыши. Вторая весна»

24 января 2026 19:34
Катя улетает в Лондон, Леха проводит время с Бузовой: что произошло в 4-й серии «Ландыши. Вторая весна»

Боря и сбежавшие дети, что творится в этом сериале?

Если вы думали, что после возвращения Бублика в гарнизоне наступит идиллия — вы сильно ошиблись. Четвертая серия «Ландышей» мастерски разрывает героев между псевдо-отпуском в Москве и суровой реальностью.

Главное открытие эпизода — конечно, Борис. Он ворвался в сериал, заряженный дедовскими методами реабилитации (костыль? Зачем костыль, если можно потерпеть!) и неожиданной любовью к творчеству Ольги Бузовой, за выступлением которой они смотрят на пару с Лехой.

Катя улетает в Лондон, Леха проводит время с Бузовой: что произошло в 4-й серии «Ландыши. Вторая весна»

Этот человек в камуфляже, теряющийся среди московских витрин, но готовый устроить жене стриптиз в гостиничном номере, — бесспорная звезда серии. А вот Катя, увы, продолжает совершать ошибки. Её попытка купить счастье дорогими подарками — от байка для Лёхи до шикарного ужина — выглядит не трогательно, а тревожно.

Хотя героине нужно срочно лететь в Лондон и спасать миллионы. Итог предсказуем: срыв, ссора и новое горькое расставание с мужем, который справедливо чувствует себя обманутым.

Пока четверка главных героев фотографируется на фоне Москвы-реки, дети Бори остаются на попечение Светы. И это, кажется, главная ошибка сезона, ведь героиня бросает малышей ночью.

Четвёртая серия заканчивается на самом интересном — разбитой иллюзией семейного отдыха. Катя летит в Лондон, Лёха остаётся наедине со своими обидами, а Света… Света, видимо, готовит новый сюрприз. После такого финала пятая серия нужна не «потом» — а прямо сейчас.

Фото: Кадр из сериала «Ландыши»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
