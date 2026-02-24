Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х

Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х

24 февраля 2026 16:11
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х

Поставить на паузу невозможно — хочется еще и еще.

«Ландыши» полюбились зрителям не просто так. История про избалованную дочку богатых родителей и простого парня из провинции, которые вместе проходят через кучу испытаний, — это вечная тема.

Любовь, социальные барьеры, юмор и драма в правильных пропорциях. Но когда второй сезон закончился, многие задумались: а что еще посмотреть такого же душевного, но не банального?

Есть один сериал, который вышел больше десяти лет назад, но до сих пор собирает теплые отзывы. «Оттепель» Валерия Тодоровского — это тоже история про людей, которым приходится преодолевать обстоятельства, только действие перенесено в 1961 год, на киностудию «Мосфильм».

В центре событий находится оператор Виктор Хрусталев (Евгений Цыганов), который находит сценарий погибшего друга и мечтает снять по нему фильм. Вместе с начинающим режиссером (Александр Яценко) они ввязываются в производство, интриги и любовные треугольники.

Девушки тут тоже непростые. Марьяна (Анна Чиповская) — студентка химфака, которая становится актрисой и разбивает сердца обоим коллегам. А также на съемочной площадке появляется бывшая жена Хрусталева (Виктория Исакова). В общем, все как в жизни — запутанно и больно.

Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х

На Кинопоиске у «Оттепели» 7,8 балла — недалеко от «Ландышей». Зрители пишут, что сериал цепляет именно актерской игрой и атмосферой. Тодоровский, кстати, вдохновлялся «Безумцами» и рассказывал, что прототипами героев стали его отец и его окружение.

Трудно остаться равнодушным. Начав смотреть, я в один присест проглотил 4 серии и лишь усилием воли, заставил себя взять паузу, — пишут зрители.

Если вам нравятся истории, где герои ищут себя и друг друга, несмотря на разницу в происхождении и жизненных обстоятельствах, — «Оттепель» точно зайдет. Только готовьтесь, что плакать, скорее всего, тоже придется.

Ранее мы писали: 5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин

Фото: Кадры из сериалов «Ландыши», «Оттепель»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
33 тысячи человек в кадре и всего один дубль: этому российскому сериалу нет и 3-х лет — а он уже переписал историю 33 тысячи человек в кадре и всего один дубль: этому российскому сериалу нет и 3-х лет — а он уже переписал историю Читать дальше 28 февраля 2026
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи Читать дальше 2 марта 2026
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина Читать дальше 2 марта 2026
В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень Читать дальше 1 марта 2026
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке Читать дальше 28 февраля 2026
«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры «Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры Читать дальше 28 февраля 2026
«Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал «Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал Читать дальше 28 февраля 2026
«Полное разочарование»: на финал 5-го сезона «Первого отдела» для Брагина приберегли сложное дело — но фанаты уже и этому не рады «Полное разочарование»: на финал 5-го сезона «Первого отдела» для Брагина приберегли сложное дело — но фанаты уже и этому не рады Читать дальше 28 февраля 2026
Даже «Первый отдел» так не смотрят: россияне выбрали самый популярный сериал 2026 года – уже 200 000 000 просмотров Даже «Первый отдел» так не смотрят: россияне выбрали самый популярный сериал 2026 года – уже 200 000 000 просмотров Читать дальше 28 февраля 2026
От создателей «Первого отдела»: НТВ готовит сразу 2 ответа «Ландышам» От создателей «Первого отдела»: НТВ готовит сразу 2 ответа «Ландышам» Читать дальше 27 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше