Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х

Поставить на паузу невозможно — хочется еще и еще.

«Ландыши» полюбились зрителям не просто так. История про избалованную дочку богатых родителей и простого парня из провинции, которые вместе проходят через кучу испытаний, — это вечная тема.

Любовь, социальные барьеры, юмор и драма в правильных пропорциях. Но когда второй сезон закончился, многие задумались: а что еще посмотреть такого же душевного, но не банального?

Есть один сериал, который вышел больше десяти лет назад, но до сих пор собирает теплые отзывы. «Оттепель» Валерия Тодоровского — это тоже история про людей, которым приходится преодолевать обстоятельства, только действие перенесено в 1961 год, на киностудию «Мосфильм».

В центре событий находится оператор Виктор Хрусталев (Евгений Цыганов), который находит сценарий погибшего друга и мечтает снять по нему фильм. Вместе с начинающим режиссером (Александр Яценко) они ввязываются в производство, интриги и любовные треугольники.

Девушки тут тоже непростые. Марьяна (Анна Чиповская) — студентка химфака, которая становится актрисой и разбивает сердца обоим коллегам. А также на съемочной площадке появляется бывшая жена Хрусталева (Виктория Исакова). В общем, все как в жизни — запутанно и больно.

На Кинопоиске у «Оттепели» 7,8 балла — недалеко от «Ландышей». Зрители пишут, что сериал цепляет именно актерской игрой и атмосферой. Тодоровский, кстати, вдохновлялся «Безумцами» и рассказывал, что прототипами героев стали его отец и его окружение.

Трудно остаться равнодушным. Начав смотреть, я в один присест проглотил 4 серии и лишь усилием воли, заставил себя взять паузу, — пишут зрители.

Если вам нравятся истории, где герои ищут себя и друг друга, несмотря на разницу в происхождении и жизненных обстоятельствах, — «Оттепель» точно зайдет. Только готовьтесь, что плакать, скорее всего, тоже придется.

