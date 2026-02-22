1 коляска и 3 грубейших ляпа: зрители разгромили создателей «Ландышей» за финальные кадры 2 сезона

Финал второго сезона «Ландышей» вышел таким сладким, что зубы сводит. Катя отказалась от наследства и уехала помогать детям в Донбасс. Леха спас товарища от дрона и перестал себя винить за погибших. Света наврала про беременность, а потом реально забеременела.

В финальной сцене Катя с Лехой обнимаются и говорят, что у них есть новости друг для друга, а в кадре появляется детская коляска. И всё это под душещипательную песню. Но если присмотреться к картинке, начинается веселье. Ляпов в проекте допустили вагон и маленькую тележку.

Сначала Леха заводит мотоцикл в гараже — кадр, панорама. В следующем кадре мотоцикл уже другой. Не просто блестит сильнее, а прям детали изменились. Байк заменили, решив, что зрители не заметят подмены.

Потом крупные планы. Герои улыбаются, фон за ними плывет и меняется. То ли хромакей сбоит, то ли осветители убежали куда-то. Выглядит так, будто актеров вырезали из одной картинки и вклеили в другую прямо во время съемок. Очень плохо с технической точки зрения.

И шлемы. На общих планах одни, на крупных — другие. То есть персонаж едет в одном шлеме, а через секунду в кадре уже другой. Реквизиторы, видимо, решили, что зрители спят или заливаются слезами, так, что не увидят разницы.

С одной стороны концовка получилась душещипательная, с намеком на третий сезон и пополнение. С другой стороны чисто технические огрехи выбивают из коллеи. Финал поставил точку… или запятую: стоит ли ждать 3-й сезон «Ландышей» — продюсеры так просто не сдаются.