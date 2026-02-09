«Мой Кравцов в “Участке” был таким же»: Безруков назвал лучший российский сериал последних лет – без криминала и про любовь

Сергей Безруков слепо уверен в том, что России нужны сериалы, в которых главные герои – хорошие безо всяких «но». Все эти Маратики, Вовы Адидасы, Кости Волковы – без них, конечно, никуда, но за последние годы лишь в одном проекте народный артист нашел персонажа, который напомнил Безрукову… его самого.

Если быть точнее: «его самого» времен сериала «Участок». На подкасте Dreamcast популярный актер признался, что его покорил Сергей Городничий в «Ландышах», да и в целом, по мнению звезды «Бригады», проект Wink вышел в максимально нужное время.

«Обратите внимание, какой там герой! По отзывам, откликам, количеству поклонников и рейтингу он очень сильно зашел. Мне понравилась работа актерская, Сергей играет великолепно, настолько убедительно!»

Леха в «Ландышах», по мнению Безрукова, «совсем положительный», и части публики якобы это может не нравиться, но вместе с тем – актер убежден: нужны России вот такие безапелляционные «добрячки», бесконфликтные герои.

«Мой Кравцов был в “Участке” тоже был совсем положительный. Вот такой вот милиционер. Я знаю таких!»

Наконец, Безруков даже заметил «референсы» авторов «Ландышей», о которых они сами и не говорили.