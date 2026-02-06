Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели

Второй сезон сейчас в самом разгаре, но поклонникам не терпится знать, что ждет проект дальше.

Музыкальная драма «Ландыши» быстро завоевала любовь зрителей после премьеры в январе 2025 года. По сюжету богатенькая наследница Катя и обычный парень-военный Леша заключают фиктивный брак, и их дальнейшие отношения – это борьба противоположностей.

Проект быстро заполучил оценку 8.2 на Кинопоиске, а сейчас внимание зрителей снова приковано к сериалу – 1 января стартовал второй сезон, и он уже занял второе место по популярности на той же платформе, уступив только нашумевшему сериалу «Очень странные дела».

Во втором сезоне Катю ждут серьёзные испытания: распад группы, интриги, борьба за наследство и поиски пропавшего мужа. Завершится сезон 19 февраля, и многие зрители уже задаются вопросом: будет ли третий сезон?

Создатели пока не дают официального подтверждения, но выражают оптимизм. Как отметил продюсер и сценарист Юрий Сапронов:

«Вот это желание дальше еще сделать лучше, круче и так далее, мне кажется, дает определенную уверенность в том, что все должно быть хорошо, зритель не перестанет нас любить. Мы уже сейчас третий сезон обсуждаем».

Учитывая высокий интерес к сериалу и его успех у аудитории, шансы на продолжение истории кажутся вполне реальными. Остаётся дождаться окончания второго сезона и официального заявления от студии.