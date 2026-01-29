«Ландыши» бьют рекорд в топ-20 Кинопоиска: обогнали даже «Рыцаря Семи королевств» – но уступили хиту от Netflix

Неделя с19 по 25 января 2026 года принесла значительные изменения в топ-20 популярных сериалов по версии Индекса Кинопоиск Pro. Российский сериал «Ландыши» занял второе место, опередив новый американский фэнтези-сериал «Рыцарь Семи королевств», который расположился на пятой строчке.
«Рыцарь Семи королевств», будучи спин-оффом «Игры престолов» и стартовав 19 января, тем не менее сразу пробился в пятёрку самых обсуждаемых проектов недели. Однако его показатели более чем в два раза уступают лидеру рейтинга – сериалу «Очень странные дела», который возглавляет список уже десятую неделю подряд.
Вот как выглядит топ-5 на данный момент:
|Место в топ-20
|Название
|Страна
|Баллы интереса
|1
|Очень странные дела
|США
|467
|2
|Ландыши
|Россия
|285
|3
|Лимитчицы
|Россия
|246
|4
|Магическая битва
|Япония
|244
|5
|Рыцарь семи королевств
|США
|138
Помимо «Ландышей» и «Лимитчиц», в топ-20 попало еще 6 российских сериалов, что показывает высокий интерес аудитории к локальному контенту:
|Место в топ-20
|Название
|Баллы интереса
|10
|Первый отдел
|73
|12
|Сваты
|66
|13
|Художник
|66
|16
|Золотое дно
|55
|18
|Праздники
|53