«Ландыши» бьют рекорд в топ-20 Кинопоиска: обогнали даже «Рыцаря Семи королевств» – но уступили хиту от Netflix

Неделя с19 по 25 января 2026 года принесла значительные изменения в топ-20 популярных сериалов по версии Индекса Кинопоиск Pro. Российский сериал «Ландыши» занял второе место, опередив новый американский фэнтези-сериал «Рыцарь Семи королевств», который расположился на пятой строчке.

«Рыцарь Семи королевств», будучи спин-оффом «Игры престолов» и стартовав 19 января, тем не менее сразу пробился в пятёрку самых обсуждаемых проектов недели. Однако его показатели более чем в два раза уступают лидеру рейтинга – сериалу «Очень странные дела», который возглавляет список уже десятую неделю подряд.

Вот как выглядит топ-5 на данный момент:

Место в топ-20 Название Страна Баллы интереса 1 Очень странные дела США 467 2 Ландыши Россия 285 3 Лимитчицы Россия 246 4 Магическая битва Япония 244 5 Рыцарь семи королевств США 138

Помимо «Ландышей» и «Лимитчиц», в топ-20 попало еще 6 российских сериалов, что показывает высокий интерес аудитории к локальному контенту: