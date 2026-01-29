Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ландыши» бьют рекорд в топ-20 Кинопоиска: обогнали даже «Рыцаря Семи королевств» – но уступили хиту от Netflix

«Ландыши» бьют рекорд в топ-20 Кинопоиска: обогнали даже «Рыцаря Семи королевств» – но уступили хиту от Netflix

29 января 2026 15:42
«Ландыши» бьют рекорд в топ-20 Кинопоиска: обогнали даже «Рыцаря Семи королевств» – но уступили хиту от Netflix

Интерес к российскому сериалу только растет.

Неделя с19 по 25 января 2026 года принесла значительные изменения в топ-20 популярных сериалов по версии Индекса Кинопоиск Pro. Российский сериал «Ландыши» занял второе место, опередив новый американский фэнтези-сериал «Рыцарь Семи королевств», который расположился на пятой строчке.

«Рыцарь Семи королевств», будучи спин-оффом «Игры престолов» и стартовав 19 января, тем не менее сразу пробился в пятёрку самых обсуждаемых проектов недели. Однако его показатели более чем в два раза уступают лидеру рейтинга – сериалу «Очень странные дела», который возглавляет список уже десятую неделю подряд.

Вот как выглядит топ-5 на данный момент:

Место в топ-20 Название Страна Баллы интереса
1 Очень странные дела США 467
2 Ландыши Россия 285
3 Лимитчицы Россия 246
4 Магическая битва Япония 244
5 Рыцарь семи королевств США 138
«Ландыши» бьют рекорд в топ-20 Кинопоиска: обогнали даже «Рыцаря Семи королевств» – но уступили хиту от Netflix

Помимо «Ландышей» и «Лимитчиц», в топ-20 попало еще 6 российских сериалов, что показывает высокий интерес аудитории к локальному контенту:

Место в топ-20 Название Баллы интереса
10 Первый отдел 73
12 Сваты 66
13 Художник 66
16 Золотое дно 55
18 Праздники 53
Фото: Кадры из сериалов «Ландыши», «Рыцарь Семи королевств», «Очень странные дела»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Читать дальше 22 февраля 2026
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных «Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных Читать дальше 22 февраля 2026
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России Читать дальше 22 февраля 2026
1 коляска и 3 грубейших ляпа: зрители разгромили создателей «Ландышей» за финальные кадры 2 сезона 1 коляска и 3 грубейших ляпа: зрители разгромили создателей «Ландышей» за финальные кадры 2 сезона Читать дальше 22 февраля 2026
Опять расчленять: «Метод» сравнивают с хитовым голливудским сериалом, а Цекало бесится — снимали почти документалку Опять расчленять: «Метод» сравнивают с хитовым голливудским сериалом, а Цекало бесится — снимали почти документалку Читать дальше 21 февраля 2026
Финал поставил точку… или запятую: стоит ли ждать 3-й сезон «Ландышей» — продюсеры так просто не сдаются Финал поставил точку… или запятую: стоит ли ждать 3-й сезон «Ландышей» — продюсеры так просто не сдаются Читать дальше 20 февраля 2026
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь Читать дальше 22 февраля 2026
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат «На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат Читать дальше 22 февраля 2026
Коротенький детектив с Маковецким оказался идеальным аперитивом перед финалом «Первого отдела 5»: «Без пошлости и чернухи» Коротенький детектив с Маковецким оказался идеальным аперитивом перед финалом «Первого отдела 5»: «Без пошлости и чернухи» Читать дальше 22 февраля 2026
Этот культовый советский Sci-Fi вдохновил одну из лучших компьютерных игр последних лет (и «Твин Пикс» – тоже) Этот культовый советский Sci-Fi вдохновил одну из лучших компьютерных игр последних лет (и «Твин Пикс» – тоже) Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше