Финал поставил точку… или запятую: стоит ли ждать 3-й сезон «Ландышей» — продюсеры так просто не сдаются

20 февраля 2026 10:52
Все выглядит так, будто история не требует продолжения.

Ночью 19 февраля онлайн-кинотеатр Wink поставил точку во втором сезоне «Ландышей». Финальная серия подарила зрителям коктейль из слез, неожиданных признаний и традиционного семейного счастья. Леха, угодивший под удар дрона, каким-то чудом остается в живых.

Гибель сослуживцев заставляет его пересмотреть приоритеты: он решает, что хватит воевать, пора возвращаться к жене. Катя, не в силах сидеть и гадать, жив ли он, сама отправляется на поиски — и находит мужа у тетки в доме.

Параллельно всплывает правда о Свете: беременность, из-за которой разгорелся весь сыр-бор, оказалась липовой. Девушка придумала ее, чтобы вбить клин между Лехой и Катей. Но жизнь любит подкидывать сюрпризы: едва Света соглашается работать с новым продюсером, как тест показывает две полоски уже по-настоящему.

Кульминация случается на музыкальном фестивале. Свету мучает токсикоз, и на сцену срочно выходит Катя. Отличное выступление становится финальным аккордом всей этой канители. В эпилоге нам показывают Леху и Катю, которые наконец-то живут спокойно и воспитывают уже своего ребенка.

Похоже на конец, да? Но создатели намекают, что рано прощаться. Еще в конце 2025-го продюсер Юрий Сапронов обмолвился, что команда уже обмозговывает третий сезон и хочет сделать сериал еще лучше.

Вот это желание дальше еще сделать лучше, круче и так далее, мне кажется, дает определенную уверенность и основания думать и быть уверенным в том, что все должно быть хорошо, зритель не перестанет нас любить.

Официально ничего еще не подтверждено, но первый сезон посмотрели больше 100 миллионов раз, второй держался в топах все два месяца, так что интерес к истории явно не исчерпан. Поживем — увидим.

Фото: Кадры из сериала «Ландыши»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
