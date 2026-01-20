А мне Вологда милее Вестероса: иностранцы полюбили «Ландыши» сильнее, чем «Игру престолов» – даже россияне оценили ниже

Сериал «Ландыши» всего за год закрепился в статусе одного из самых патриотичных и обсуждаемых российских проектов последних лет. Он в топ-250 «Кинопоиска», общий рейтинг – 8,2, большинство рецензий положительные. Казалось бы, идеальный пример сериала, который прежде всего «зашёл» именно отечественной аудитории. Но цифры говорят о другом.

Если копнуть в статистику оценок КП, выясняется, что россияне в среднем ставят «Ландышам» 7,93 балла. А вот иностранные зрители – 9,10. Для ориентира: у «Во все тяжкие» общий рейтинг 8,9, у «Игры престолов» – 9,0.

Получается, заграничные ценители многосерийных драм музыкальный ромком про Вологду, лейтенанта танковых войск и беглую мажорку оценивают выше, чем два главных сериальных символа XXI века.

А ведь сам проект-то предельно локальный по духу. История Кати Орловой – дочери миллиардера, выросшей в Лондоне, которая застревает в заснеженной Вологде, напивается в самолёте, сбегает от жениха и за один вечер выходит замуж за простого парня Лёху, – выглядит как сказка, собранная из контрастов.

Караоке-бар «Кролик», фиктивный брак, криминал, воинская часть, а главное – постоянные музыкальные номера, балансирующие между иронией, кринжем и искренностью.

Создатели сознательно не делят мир на чёрное и белое и не читают морали. Катя может быть резкой, неприятной и трогательной одновременно, Лёха – слишком правильным, почти что с плакатов, но именно потому сериал и работает.

Во втором сезоне «Вторая весна» сериал и вовсе уходит на территорию редкую и рискованную для российских проектов, смешивая мюзикл, романтику и военную реальность.

Условная, почти сказочная (по подаче, но не по сюжету!) реальность «Ландышей», где герои поют и танцуют на фоне снежной Вологды или даже в зоне боевых действий, создаёт универсальный язык эксцентричной, но искренней истории.

Вероятно, иностранный зритель, свободный от знания контекста, видит в сериале прежде всего мощную мелодраму о преодолении разницы между двумя мирами, искренних чувствах, силе характера и вере.

