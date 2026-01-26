Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «GOAT: Мечтай по крупному» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Хотите еще «Ландышей»? Поставьте этот фильм от Netflix: та же страсть и контрасты, но история уместилась в 2 часа

Хотите еще «Ландышей»? Поставьте этот фильм от Netflix: та же страсть и контрасты, но история уместилась в 2 часа

26 января 2026 13:17
Хотите еще «Ландышей»? Поставьте этот фильм от Netflix: та же страсть и контрасты, но история уместилась в 2 часа

Отличный вариант скоротать время до выхода новой серии.

Премьера второго сезона сериала «Ландыши» вновь подняла его на вершину рейтингов. История стремительной любви между провинциальным парнем Лёхой и избалованной наследницей Катей, которая потеряла родителей и приехала искать себя в России, зацепила зрителей контрастами и накалом страстей.

С рейтингом 8.2 на Кинопоиске проект доказывает, что история «противоположностей» работает безотказно. Но что делать, если новых серий уже не хватает и хочется чего-то похожего? К счастью, такие сюжеты есть и у Netflix. Обратите внимание на фильм «Пурпурные сердца», вышедший в 2022 году.

Хотите еще «Ландышей»? Поставьте этот фильм от Netflix: та же страсть и контрасты, но история уместилась в 2 часа

Это история для тех, кому в «Ландышах» особенно запала линия романа с человеком в форме. Героиня по имени Кэсси – официантка с диабетом, мечтающая о большой сцене. А герой Люк – морпех с тёмным прошлым, для которого армия стала шансом начать всё с чистого листа.

Их встреча в баре случайна, а решение заключить фиктивный брак – сугубо практическое. Но, как это часто бывает, деловое соглашение неожиданно перерастает в настоящее и очень сильное чувство.

На Кинопоиске фильм оценили на 7.3 балла. Длится он всего 2 часа, так что сли вам мало «Ландышей», то «Пурпурные сердца» станут идеальным дополнением.

Фото: Кадр из сериала «Ландыши», фильма «Пурпурные сердца» (2022)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Читать дальше 18 февраля 2026
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Читать дальше 18 февраля 2026
«"Задавили" на последнем этапе»: пересъемки не спасут «Первый отдел 5» от главной проблемы «"Задавили" на последнем этапе»: пересъемки не спасут «Первый отдел 5» от главной проблемы Читать дальше 18 февраля 2026
«Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп «Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп Читать дальше 18 февраля 2026
«Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу «Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше