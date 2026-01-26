Хотите еще «Ландышей»? Поставьте этот фильм от Netflix: та же страсть и контрасты, но история уместилась в 2 часа

Премьера второго сезона сериала «Ландыши» вновь подняла его на вершину рейтингов. История стремительной любви между провинциальным парнем Лёхой и избалованной наследницей Катей, которая потеряла родителей и приехала искать себя в России, зацепила зрителей контрастами и накалом страстей.

С рейтингом 8.2 на Кинопоиске проект доказывает, что история «противоположностей» работает безотказно. Но что делать, если новых серий уже не хватает и хочется чего-то похожего? К счастью, такие сюжеты есть и у Netflix. Обратите внимание на фильм «Пурпурные сердца», вышедший в 2022 году.

Это история для тех, кому в «Ландышах» особенно запала линия романа с человеком в форме. Героиня по имени Кэсси – официантка с диабетом, мечтающая о большой сцене. А герой Люк – морпех с тёмным прошлым, для которого армия стала шансом начать всё с чистого листа.

Их встреча в баре случайна, а решение заключить фиктивный брак – сугубо практическое. Но, как это часто бывает, деловое соглашение неожиданно перерастает в настоящее и очень сильное чувство.

На Кинопоиске фильм оценили на 7.3 балла. Длится он всего 2 часа, так что сли вам мало «Ландышей», то «Пурпурные сердца» станут идеальным дополнением.