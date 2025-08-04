Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд

Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд

4 августа 2025 11:57
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд

Ну а зрители попутно получили ответ на давно мучавших их вопрос. 

На «Битву бастардов» в «Игре престолов» ушло 25 дней, 500 статистов, 600 членов съёмочной команды и 70 лошадей. Российским авторам «Ландышей» хватило одного фестиваля, чтобы обойти всё это одним дублем.

Во время съёмок второго сезона «Такой нежной любви» в Крыму шоу установило рекорд для российских сериалов: массовка финальной сцены насчитывала 35 тысяч человек, сообщает Telegram-канал. Не студенты театральных вузов, не специально обученные каскадёры, а самые обычные зрители фестиваля «Таврида.Арт».

Правда, теперь они все стали частью сериальной истории, причём — ключевой.

Самое интересное: никто из присутствующих не знал, что окажется в кадре. Но режиссёры подготовили всё по высшему разряду — главная сцена фестиваля была превращена в гигантскую площадку для кульминационной съёмки.

И пока толпа пританцовывала в ожидании звёзд, камеры уже крутились, фиксируя то, что, судя по всему, станет самым масштабным моментом во всём сезоне.

Вишенка на торте — внезапное возвращение народного любимца. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Super, на сцене можно рассмотреть Лёху — того самого обаятельного танкиста, ради которого миллионы зрительниц замирали у экранов в прошлом году.

Актер Сергей Городничий не заявлен в касте 2 сезона сериала, который стартует 1 января 2026 года, но появляется на сцене вместе с Катей (Ника Здорик), и это даёт надежду, что в новом сезоне их любовная линия все-таки продолжится. Ждем?

Ранее мы писали: Леха пропал, Катя погрязла в шоу-бизе: первые подробности «Ландыши. Вторая весна» — слезы лить будут даже мужчины

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что было перед восстанием Роберта? Еще один спин-офф по «Игре престолов» все-таки увидит свет — и будет лучше «Дома дракона» минимум в одном Что было перед восстанием Роберта? Еще один спин-офф по «Игре престолов» все-таки увидит свет — и будет лучше «Дома дракона» минимум в одном Читать дальше 31 июля 2025
3 сезон «Дома дракона» можно не смотреть после откровений Рейниры: наплевала на Мартина с высокой колокольни 3 сезон «Дома дракона» можно не смотреть после откровений Рейниры: наплевала на Мартина с высокой колокольни Читать дальше 4 августа 2025
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито «Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито Читать дальше 4 августа 2025
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне Читать дальше 4 августа 2025
Актеры из «Офиса» выбрали самую мудрую фразу в сериале — фанатов шоу она наверняка заставит прослезиться Актеры из «Офиса» выбрали самую мудрую фразу в сериале — фанатов шоу она наверняка заставит прослезиться Читать дальше 4 августа 2025
После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола» После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола» Читать дальше 4 августа 2025
Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем Читать дальше 4 августа 2025
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег Читать дальше 4 августа 2025
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет «Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет Читать дальше 4 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше