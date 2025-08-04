Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд

Ну а зрители попутно получили ответ на давно мучавших их вопрос.

На «Битву бастардов» в «Игре престолов» ушло 25 дней, 500 статистов, 600 членов съёмочной команды и 70 лошадей. Российским авторам «Ландышей» хватило одного фестиваля, чтобы обойти всё это одним дублем.

Во время съёмок второго сезона «Такой нежной любви» в Крыму шоу установило рекорд для российских сериалов: массовка финальной сцены насчитывала 35 тысяч человек, сообщает Telegram-канал. Не студенты театральных вузов, не специально обученные каскадёры, а самые обычные зрители фестиваля «Таврида.Арт».

Правда, теперь они все стали частью сериальной истории, причём — ключевой.

Самое интересное: никто из присутствующих не знал, что окажется в кадре. Но режиссёры подготовили всё по высшему разряду — главная сцена фестиваля была превращена в гигантскую площадку для кульминационной съёмки.

И пока толпа пританцовывала в ожидании звёзд, камеры уже крутились, фиксируя то, что, судя по всему, станет самым масштабным моментом во всём сезоне.

Вишенка на торте — внезапное возвращение народного любимца. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Super, на сцене можно рассмотреть Лёху — того самого обаятельного танкиста, ради которого миллионы зрительниц замирали у экранов в прошлом году.

Актер Сергей Городничий не заявлен в касте 2 сезона сериала, который стартует 1 января 2026 года, но появляется на сцене вместе с Катей (Ника Здорик), и это даёт надежду, что в новом сезоне их любовная линия все-таки продолжится. Ждем?

Ранее мы писали: Леха пропал, Катя погрязла в шоу-бизе: первые подробности «Ландыши. Вторая весна» — слезы лить будут даже мужчины