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Сериалы про войну
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Сериалы про войну

Все 42 Онлайн
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Катюша
Катюша
военный, драма 2023, Россия
0.0
Операция «Неман»
Операция «Неман»
военный, драма 2023, Россия
0.0
Приказа умирать не было
Приказа умирать не было
драма, военный 2023, Россия
0.0
Закрытый уровень
Закрытый уровень
драма, военный, фантастика 2023, Россия
0.0
Самогон
военный, драма 2023, Россия
0.0
Топор 1945. Кенигсберг
Топор 1945. Кенигсберг
военный, драма 2023, Россия
0.0
Операция «Престол»
Операция «Престол»
детектив, военный 2023, Россия
0.0
Через прицел
Через прицел
военный, драма 2022, Россия
0.0
СМЕРШ. Продолжение
СМЕРШ. Продолжение
драма, военный 2022, Россия
0.0
Сержант
Сержант
драма, боевик, криминал 2021, Россия
0.0
Смертельный номер
Смертельный номер
военный, драма 2021, Россия
0.0
Смерш. Новое
боевик 2021, Россия
0.0
Диверсант. Идеальный штурм
Диверсант. Идеальный штурм
военный, боевик, приключения 2021, Россия
0.0
Освободитель
Освободитель
драма, военный 2020, США
0.0
Долина слез
Долина слез
драма, военный 2020, Израиль
0.0
Крепкая броня
Крепкая броня
драма, военный 2020, Россия
0.0
Танкист
Танкист
драма, военный 2020, Россия
0.0
Снайпер. Офицер СМЕРШ
Снайпер. Офицер СМЕРШ
драма, военный 2020, Россия
0.0
Сто дней свободы
Сто дней свободы
военный, драма 2020, Россия
0.0
68 Виски
68 Виски
драма, комедия 2020, США
0.0
Уловка-22
Уловка-22
драма, комедия, военный 2019, США
7.0
Возмездие
Возмездие
драма, боевик 2019, Россия
0.0
Подлежит уничтожению
Подлежит уничтожению
драма, военный 2019, Россия
0.0
Мир в огне
Мир в огне
драма, военный, исторический 2019, Великобритания
0.0
Остаться в живых
Остаться в живых
драма, военный 2018, Россия
0.0
Крепость Бадабер
Крепость Бадабер
драма, военный 2018, Россия
0.0
Чёрные бушлаты
Чёрные бушлаты
военный 2018, Россия
0.0
Крылья империи
Крылья империи
драма, исторический 2017, Россия
0.0
По законам военного времени
По законам военного времени
военный, детектив, драма 2016, Россия/Украина
0.0
Старое ружье
Старое ружье
драма, военный 2016, Россия
0.0
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Жанр
Все Драма Военный Фантастика Детектив Боевик Приключения Криминал Комедия Исторический Мелодрама
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Все Россия США Израиль Великобритания Украина Беларусь
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Сериалы про войну окунут вас в мир, где честь и принципы стоят выше всего, но обстоятельства толкают на разные, не всегда правильные поступки.

Посмотрите в глаза страху и героизму, вместе с главными героями, испытайте переживания жертв и победителей, чтобы лучше понять и почитать тех, кто преодолевал весь ужас и лишения непростых времен.

Попадите во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., где герои сражались не только с врагом, но и с собственными страхами и сомнениями.

Переживите все хитросплетения, интриги и героические поступки, которые откроют вам новые грани военного времени.

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