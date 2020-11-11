«Освободитель» — многосерийная военная анимация, созданная стриминговой платформой Netflix. Сюжет шоу основан на книге известного репортера Алекса Кершоу. При создании «Освободителя» использовалась уникальная техника, при которой совмещается CGI и игра живых актеров. Действие сериала фокусируется на офицере по имени Феликс, находящегося в составе американской пехотной дивизии. Больше года он провел в горячих точках Европы, наблюдал за смертью своих боевых товарищей и спасал сотни невинных жизней.