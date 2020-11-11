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Постер к сериалу Освободитель
Постер к сериалу Освободитель
Постер к сериалу Освободитель
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Освободитель
Освободитель (2020 - 2020) The Liberator 16+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

«Освободитель» — многосерийная военная анимация, созданная стриминговой платформой Netflix. Сюжет шоу основан на книге известного репортера Алекса Кершоу. При создании «Освободителя» использовалась уникальная техника, при которой совмещается CGI и игра живых актеров. Действие сериала фокусируется на офицере по имени Феликс, находящегося в составе американской пехотной дивизии. Больше года он провел в горячих точках Европы, наблюдал за смертью своих боевых товарищей и спасал сотни невинных жизней.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Брэдли Джеймc
Брэдли Джеймc Felix Sparks
Росс Андерсон
Росс Андерсон
Сэм Гиттинс
Сэм Гиттинс
Дэвид Эллиот
Мартин Сенсмейер
Мартин Сенсмейер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Освободитель - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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