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Киноафиша Сериалы Заговоренный

Заговоренный (2024 - 2024)

Zagovorennyj 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Сериал «Заговоренный» – это военная драма о подвиге донского казачества в годы Великой Отечественной войны. Семен Неупокоев – ветеран сражений с немцами 1914-1918 годов, которого за его удивительные победы в неравном бою прозвали Заговоренным. Теперь ему вновь предстоит столкнуться со своим старым врагом – полковником Риттером, который вернулся уже под фашистскими флагами. Чтобы защитить Дон он захватчиков, Семен собирает казачью сотню. На конях и с шашками герои выступают против современных немецких танков. 

В ролях
В ролях
Михаил Хмуров
Михаил Хмуров
Михаил Владимиров
Тимур Бадалбейли
Тимур Бадалбейли
Александр Майоров
Андрей Москвичев
Андрей Москвичев
Михаил Коновалов
Михаил Коновалов
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Рейтинг сериала

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Оцените 6 голосов
5 IMDb
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Сезоны
Заговоренный - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Елена Садчикова 10 мая 2024, 22:41
Сюжет хороший, остальное на троечку. Донские казаки в кубанках, у некоторых чупы комично большие. Видно фильм малобюджетный. Казачья станица не… Читать дальше…
Про100 ЕстьВсё 9 сентября 2023, 04:04
😎
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