Сериал «Заговоренный» – это военная драма о подвиге донского казачества в годы Великой Отечественной войны. Семен Неупокоев – ветеран сражений с немцами 1914-1918 годов, которого за его удивительные победы в неравном бою прозвали Заговоренным. Теперь ему вновь предстоит столкнуться со своим старым врагом – полковником Риттером, который вернулся уже под фашистскими флагами. Чтобы защитить Дон он захватчиков, Семен собирает казачью сотню. На конях и с шашками герои выступают против современных немецких танков.