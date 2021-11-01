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Киноафиша Сериалы Смертельный номер
Смертельный номер (2021 - 2021) Смертельный номер 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

Российский военно-драматический сериал «Смертельный номер» – это трагическое повествование об артистке цирка, личная жизнь которой оказалась тесно переплетена с историческими событиями. Действие начинается в последний мирный день перед Великой Отечественной войной. Труппа гастролирующего цирка-шапито под руководством известного гипнотизера Андрея Белова собирается выступить в одном из провинциальных городков Латвии. Супруга Белова, акробатка Эльза, замечает в зрительном зале ребенка. Девочка напоминает ей их с Андреем покойную дочь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Робак
Александр Робак
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Сергей Барковский
Сергей Барковский
Юлия Галкина
Юлия Галкина
Владимир Селезнев
Владимир Селезнев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Смертельный номер - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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