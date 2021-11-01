Российский военно-драматический сериал «Смертельный номер» – это трагическое повествование об артистке цирка, личная жизнь которой оказалась тесно переплетена с историческими событиями. Действие начинается в последний мирный день перед Великой Отечественной войной. Труппа гастролирующего цирка-шапито под руководством известного гипнотизера Андрея Белова собирается выступить в одном из провинциальных городков Латвии. Супруга Белова, акробатка Эльза, замечает в зрительном зале ребенка. Девочка напоминает ей их с Андреем покойную дочь.