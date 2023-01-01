Герой военного сериала «Самогон» – опытный советский снайпер Николай Слепков. Он приезжает на фронт в 1941 году, ни с кем не делится своим прошлым и работает только в одиночку. Таких солдаты за глаза называют Самогон – сам загоняет жертву и сам же ее «снимает» одним точным выстрелом. На первом же задании Слепков проявляет себя как настоящий герой. За год он получает шесть ранений, но выживает и в одиночку убивает 599 фашистов. Чтобы заснять шестисотый выстрел Самогона, на фронт приезжает военный корреспондент из Москвы.