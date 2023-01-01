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Киноафиша Сериалы Самогон

Самогон (2023 - …)

Самогон
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Герой военного сериала «Самогон» – опытный советский снайпер Николай Слепков. Он приезжает на фронт в 1941 году, ни с кем не делится своим прошлым и работает только в одиночку. Таких солдаты за глаза называют Самогон – сам загоняет жертву и сам же ее «снимает» одним точным выстрелом. На первом же задании Слепков проявляет себя как настоящий герой. За год он получает шесть ранений, но выживает и в одиночку убивает 599 фашистов. Чтобы заснять шестисотый выстрел Самогона, на фронт приезжает военный корреспондент из Москвы.

В ролях
В ролях
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Максим Битюков
Максим Битюков
Юрий Дейнекин
Владимир Бутенко
Владимир Бутенко
Антон Багров
Дмитрий Гудим
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
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