Сериал «68 Виски» рассказывает о многонациональной группе медиков, работающих вместе на военной базе в Афганистане. Среди них есть мужчины и женщины, белые и темнокожие, американцы и русские. Они никогда бы не стали общаться в обычной жизни, если бы их не распределили в один и тот же лагерь. Но судьба диктует свои условия, и шестнадцати ребятам приходится мириться со взглядами и интересами друг друга. На базе зарождаются ссоры и драки, саморазрушение и саморазвитие, ненависть, любовь и дружба, которая продлится всю жизнь.