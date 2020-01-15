Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала 68 Виски
1 постер
Киноафиша Сериалы 68 Виски

68 Виски (2020 - 2020)

68 Whiskey 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Paramount Network
Продолжительность сериала 7 часов 10 минут

О чем сериал

Сериал «68 Виски» рассказывает о многонациональной группе медиков, работающих вместе на военной базе в Афганистане. Среди них есть мужчины и женщины, белые и темнокожие, американцы и русские. Они никогда бы не стали общаться в обычной жизни, если бы их не распределили в один и тот же лагерь. Но судьба диктует свои условия, и шестнадцати ребятам приходится мириться со взглядами и интересами друг друга. На базе зарождаются ссоры и драки, саморазрушение и саморазвитие, ненависть, любовь и дружба, которая продлится всю жизнь.

68 Виски - трейлер
68 Виски  трейлер
В ролях
В ролях
Ламонт Томпсон
Сэм Кили
Сэм Кили
Гейдж Голайтли
Гейдж Голайтли
Бэт Рисграф
Бэт Рисграф
Николас Кумбе
Николас Кумбе
Derek Theler
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Сериалы про войну Сериалы про войну

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
68 Виски - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Почему в «Империи Кесем» главную актрису поменяли три раза? Дело не только в возрасте
В «Свинке Пеппе» есть только один человек – как так вышло? Фанаты обсуждают жуткую теорию о мультике
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше