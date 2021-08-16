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Киноафиша Сериалы Маньячелло
Маньячелло (2021 - …) Маньячелло 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

История жителя обычной деревни, который является экспертом по классической литературе. В свободное время Тимофей зачитывается великими произведениями, а потом идет выплескивать свой гнев посредством убийства. Но, совершая преступления, мужчина воспроизводит известные сцены смертей из своих любимых книг. Полицейские обнаруживают трупы, убитые нестандартными способами, но, к сожалению, не могут разглядеть в этих событиях хоть какую-либо связь. Сможет ли кто-нибудь раскрыть столь необычную одержимость маньяка?

Маньячелло - тизер
Маньячелло
тизер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Жаргал Бадмацыренов
Жаргал Бадмацыренов
Владимир Ширапов
Владимир Барташевич
Владимир Барташевич
Ася Касьянова
Татьяна Нежельская
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Маньячелло - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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