История жителя обычной деревни, который является экспертом по классической литературе. В свободное время Тимофей зачитывается великими произведениями, а потом идет выплескивать свой гнев посредством убийства. Но, совершая преступления, мужчина воспроизводит известные сцены смертей из своих любимых книг. Полицейские обнаруживают трупы, убитые нестандартными способами, но, к сожалению, не могут разглядеть в этих событиях хоть какую-либо связь. Сможет ли кто-нибудь раскрыть столь необычную одержимость маньяка?