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Вечный заключенный Вечный заключенный
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The Forever Prisoner

Вечный заключенный, 2021

2021 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

«Вечный заключенный» — это честный и очень внимательный взгляд на историю палестинца по имени Абу Зубайда, которого в начале нулевых обвинили в терроризме. Он был первым человеком, подвергшимся «усиленным методам допроса». Его подвергали воздействию «белым шумом», били, пытали водой и бессонницей. Поскольку все это происходило не на территории США, предполагалось, что американцы не понесут за эти действия никакой ответственности. Однако в деле было замешано несколько стран, и Абу обратился в Европейский суд по правам человека. Фильм содержит уникальные материалы с места событий, интервью бывших агентов ФБР и эксклюзивные записи допроса.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Алекс Гибни
Алекс Гибни
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вечный заключенный 2 постера
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Вечный заключенный
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Кадры из фильма Все кадры
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