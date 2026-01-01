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Скоро в прокате «Холоп 3»
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Инди (Чокурдах)
Кинотеатр Инди (Чокурдах) (Якутск) на карте
Кинотеатр Инди (Чокурдах) (Якутск) на карте
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Кинотеатр Инди (Чокурдах) (Якутск) на карте
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Кинотеатры рядом
502
км
Осикат (Хонуу)
Момский р-н, с. Хонуу, Молодежная, 4/1
5
568
км
Табалаах (Улахан-Кюель)
Верхоянский р-н, с. Улахан-Кюель, Потаповой
5
590
км
Адыча (Бетенкес)
Верхоянский р-н, с. Бетенкес, Южная, 12/2
5
610
км
Чикти (Сасыр)
ул. Слепцова, 1, с. Сасыр, Момский район, Якутск, Республика Саха (Якутия), 678880, Россия
5
618
км
Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл)
Момский р-н, с. Чумпу-Кытыл, Центральная, 29
5
758
км
Кинозал ЭКЦ «Гарпан» (Батагай-Алыта)
Эвено-Бытантайский р-н, с. Батагай-Алыта, Шадрина, 2
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
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2026, США, ужасы, фантастика
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2006, США, боевик, криминал, триллер
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Пропасть
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2026, Россия, триллер
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2026, США, комедия, драма
Сайылыкка...(в летнике)
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2026, Россия, комедия
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2026, Кыргызстан, триллер
Кощей. Тайна живой воды
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2026, Россия, анимация
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2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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