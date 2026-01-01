Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Кинотеатры
Инди (Чокурдах)
Расписание сеансов кинотеатра «Инди (Чокурдах)»
Расписание сеансов кинотеатра «Инди (Чокурдах)»
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О кинотеатре
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Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
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Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
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Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминал, триллер
2006, США
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Сайылыкка...(в летнике)
комедия
2026, Россия
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Обсессия
ужасы
2025, США
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Пропасть
триллер
2026, Россия
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Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
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Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
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Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
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В чужой шкуре
анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
2026, США / Испания
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Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
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ул. Слепцова, 1, с. Сасыр, Момский район, Якутск, Республика Саха (Якутия), 678880, Россия
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Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл)
Момский р-н, с. Чумпу-Кытыл, Центральная, 29
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км
Кинозал ЭКЦ «Гарпан» (Батагай-Алыта)
Эвено-Бытантайский р-н, с. Батагай-Алыта, Шадрина, 2
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Сайылыкка...(в летнике)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
В чужой шкуре
Отзывы
2026, США / Испания, анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
Отзывы
2026, Россия, комедия
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