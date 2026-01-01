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550
метров
Центральный
пр.Ленина,12
5
1.1
км
Лена
просп. Ленина, 45
5
1.2
км
Республика
проспект Ленина 45
5
1.4
км
Качели
203-й микрорайон, 2г
5
2.2
км
Сандаар
ул. Лермонтова, 128
5
2.8
км
Азия
ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
5
В прокате
Премьеры
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