Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева»
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Расписание сеансов кинотеатра «Cinema Center»
Расписание сеансов кинотеатра «Cinema Center»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
12:40
от 400 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
15:50
от 400 ₽
19:10
от 700 ₽
20:50
от 700 ₽
Зверолюция
анимация
2026, Испания
2D
13:40
от 400 ₽
Кассандра
триллер
2026, Кыргызстан
2D
18:20
от 850 ₽
21:30
от 700 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
14:20
от 450 ₽
18:10
от 700 ₽
20:10
от 900 ₽
22:50
от 850 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
14:10
от 630 ₽
23:10
от 700 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
16:30
от 850 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Кассандра
Отзывы
2026, Кыргызстан, триллер
Зеркала. Пожиратели душ
Отзывы
2025, Индонезия, ужасы, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сайылыкка...(в летнике)
Отзывы
2026, Россия, комедия
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