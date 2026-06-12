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Расписание сеансов кинотеатра «Cinema Center»

Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
12:40 от 400 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
15:50 от 400 ₽ 19:10 от 700 ₽ 20:50 от 700 ₽
Зверолюция
Зверолюция анимация 2026, Испания
2D
13:40 от 400 ₽
Кассандра
Кассандра триллер 2026, Кыргызстан
2D
18:20 от 850 ₽ 21:30 от 700 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
14:20 от 450 ₽ 18:10 от 700 ₽ 20:10 от 900 ₽ 22:50 от 850 ₽
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
2D
14:10 от 630 ₽ 23:10 от 700 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
16:30 от 850 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кассандра
Кассандра
2026, Кыргызстан, триллер
Зеркала. Пожиратели душ
Зеркала. Пожиратели душ
2025, Индонезия, ужасы, триллер
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
2026, Россия, комедия
Сайылыкка...(в летнике)
Сайылыкка...(в летнике)
2026, Россия, комедия
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