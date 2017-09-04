Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Алина Михайлова
4 сентября 2017, 14:07
А в синима центре будут в субботу показывать аниме твоё имя?
4 сентября 2017, 14:07
0
0
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Киноафиша.инфо
4 сентября 2017, 14:12
в ответ на сообщение
Алина Михайлова от 4 сентября 2017, 14:07
Алина, здравствуйте!
Спасибо за вопрос, уточним для вас данную информацию в ближайшее время :)
4 сентября 2017, 14:12
0
0
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Киноафиша.инфо
14 сентября 2017, 11:16
в ответ на сообщение
Алина Михайлова от 4 сентября 2017, 14:07
Алина, здравствуйте!
Да, этот фильм уже идет в кинотеатре.
14 сентября 2017, 11:16
0
0
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Yuri Sleptsov
3 июля 2019, 11:18
Не дозвонишься, просят зайти в сйт, но там онлайн касса не работает. "Ваш звонок очень важен?"
3 июля 2019, 11:18
0
0
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valentinapetrova95
15 декабря 2019, 14:10
Когда в продаже появятся билеты на Звездные войны?
15 декабря 2019, 14:10
0
0
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Ксюша Калашникова
16 февраля 2020, 15:59
Здравствуйте будет ли завтра иди лёд 2 и во сколько?
16 февраля 2020, 15:59
0
0
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User
23 июня 2021, 02:32
Оценка
👍🏻
23 июня 2021, 02:32
0
0
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Тяночка Хд
4 ноября 2023, 16:54
Здравствуйте, завтра будут показывать фильм фнаф?
4 ноября 2023, 16:54
0
0
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aismen26012009
22 марта 2024, 02:30
Оценка
Ваще лучший кинотеатр города
22 марта 2024, 02:30
0
0
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irinanirvanaa
8 июня 2024, 10:31
Оценка
23 марта купили билеты,пришли в кинотеатр и нам сказали в связи с терактом все сеансы отменяются и возврат билетов сделают.прошло больше 2 месяцев,несколько раз звонили,уточнили когда деньги вернут,но все в пустую
8 июня 2024, 10:31
0
0
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Анна Третьякова
15 июля 2025, 16:10
Оценка
кресла неудобные
15 июля 2025, 16:10
0
0
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Спасибо за вопрос, уточним для вас данную информацию в ближайшее время :)
Да, этот фильм уже идет в кинотеатре.
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