Скидка в среду 50% при предъявлении действующих 2-х студенческих билетов на кассе и на контроле (с очной формой обучения). Скидка 20% с четверга по воскресенье. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения

В День рождения или три дня после него именинник может получить один билет на любой сеанс в кино со скидкой 50%. Если он идет не один, то он и его друзья получают скидку 10% на все меню кинотеатра (при предъявлении документа удостоверяющего личность). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.