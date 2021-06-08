Кинотеатр «Рояль Синема» Вологда Вологда расположен на четвертом этаже торгового центра Остров, по адресу Северная, 7.
Дизайн мультиплекса выполнен в стиле необитаемого острова, переступив порог, гости окунутся в мир мистической и таинственной обстановки мира пиратов. Такая декорация напоминает голливудский блокбастер. Шикарная мебель, приглушенные подсветки, пещерные стены, нависшие сталактиты, водные рисунки под ногами настраивают на позитивный лад и хорошее настроение. Касса кинотеатра выполнена по принципу openspace. Кинозал оборудован мягкими креслами и комфортабельными диванами, рядом с которыми стоят столики для закусок и напитков. Чтобы сделать заказ у официанта, необходимо просто воспользоваться планшетом. Территория рядом со зданием предусматривает парковочные места.
Скидка в среду 50% при предъявлении действующих 2-х студенческих билетов на кассе и на контроле (с очной формой обучения). Скидка 20% с четверга по воскресенье. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Скидка инвалидам по средам 30%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
В День рождения или три дня после него именинник может получить один билет на любой сеанс в кино со скидкой 50%. Если он идет не один, то он и его друзья получают скидку 10% на все меню кинотеатра (при предъявлении документа удостоверяющего личность). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Отдыхали В вашем городе-Вологда, решила сводить детей в кинотеатр, в ТЦ "Остров"
И правда, из плюсов только Мягкие… Читать дальше…