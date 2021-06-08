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Киноафиша Вологды Кинотеатры Рояль Синема

Рояль Синема

Вологда
Адрес
г. Вологда, ул. Северная, 7, ТРЦ «Остров» (ТРЦ «Кит»)
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Телефон

+7 900 502-50-62 / касса

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Расписание
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ТРК
Расположен в ТРЦ «Остров» (ТРЦ «Кит»)

О кинотеатре

Кинотеатр «Рояль Синема» Вологда Вологда расположен на четвертом этаже торгового центра Остров, по адресу Северная, 7.

Дизайн мультиплекса выполнен в стиле необитаемого острова, переступив порог, гости окунутся в мир мистической и таинственной обстановки мира пиратов. Такая декорация напоминает голливудский блокбастер. Шикарная мебель, приглушенные подсветки, пещерные стены, нависшие сталактиты, водные рисунки под ногами настраивают на позитивный лад и хорошее настроение. Касса кинотеатра выполнена по принципу openspace. Кинозал оборудован мягкими креслами и комфортабельными диванами, рядом с которыми стоят столики для закусок и напитков. Чтобы сделать заказ у официанта, необходимо просто воспользоваться планшетом. Территория рядом со зданием предусматривает парковочные места.

Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
6.9 Оцените
27 голосов
Расписание
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Расписание сеансов в кинотеатре Рояль Синема
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
13:00 ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 3 сеанса
12:15 16:30 20:40 ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 3 сеанса
09:50 11:30 15:30 ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 3 сеанса
13:15 20:15 21:00 ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

ivap9510 8 июня 2021, 23:17
Пришли в кинотеатр всей семьей, я с женой и две дочери по13 лет,сын 15 лет на фильм Тихое место-2 с возрастным ограничением +16. На входе… Читать дальше…
Любовь Шелепова 7 августа 2024, 00:05
Это просто ШОК!!!
Отдыхали В вашем городе-Вологда, решила сводить детей в кинотеатр, в ТЦ "Остров"
И правда, из плюсов только Мягкие… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
27 голосов
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Оцените
Скидки в кинотеатре
Студентам

Скидка в среду 50% при предъявлении действующих 2-х студенческих билетов на кассе и на контроле (с очной формой обучения). Скидка 20% с четверга по воскресенье. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам
Скидка инвалидам

Скидка инвалидам по средам 30%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Инвалидам
В день рождения

В День рождения или три дня после него именинник может получить один билет на любой сеанс в кино со скидкой 50%. Если он идет не один, то он и его друзья получают скидку 10% на все меню кинотеатра (при предъявлении документа удостоверяющего личность). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Вологды

Фильмы в кинотеатре Рояль Синема

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
13:00
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
12:15 16:30 20:40
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
09:50 11:30 15:30
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
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2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
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Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
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2026, Россия, комедия
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Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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Богатыри
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