Скидки в кинотеатрах Вологды

Детям / Синема Стар Рио Детям до 10 лет - каждый день с 10:00 до 14:59 - скидка на билет в кино 50%. Только на репертуар с возрастным ограничением от 0 и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Многодетным семьям / Синема Стар Рио Многодетным семьям - каждый день с 10:00 до 14:59 - скидка на билет 50% при предъявлении удостоверения многодетной семьи. При условии посещения трех членов семьи и более единовременно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Льготные билеты / Синема Стар Рио При предъявлении социальной карты пенсионера/удостоверения инвалида скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 14:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам / Синема Стар Рио При предъявлении студенческого билета очного отделения скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 14:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Скидка группам / Синема Стар Рио Каждый день, на все сеансы, скидка на групповые посещения: от 10 человек - скидка 10%, от 15 человек - 15%, от 20 человек - 20%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Счастливый вторник / Синема Стар Рио Цена билета на 2D фильмы - 100 рублей, на 3D - 120-170 рублей. Специальная цена «киновторника» не действует в премьерную неделю фильма. Данная акция действует только в рабочие вторники. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Красная цена / Ленком С понедельника по среду в будние дни смотри в Ленкоме кино всего за 150 рублей! При покупке на сайте или в мобильном приложении. *Не действует на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатчика.

Программа лояльности "Все просто" / Ленком Хочешь в кино БЕСПЛАТНО и до 50% скидку на баре? Подключайся к новой программе лояльности на баре кинотеатра Ленком. Бонусная программа "Всё проСТО" это: 📌 подключение и карта лояльности в подарок. 📌 Дополнительные скидки и акции в мобильном приложении и в терминале самообслуживания. 📌 100 приветственных баллов при регистрации в программе. 📌 Участие в программе любым удобным способом (карта лояльности, по номеру телефона, электронная почта). 📌 Три уровня лояльности (до 20% кэш бэк и до 99% оплата баллами за покупки). 📌 Бесплатный билет в день рождения для именинника. Действует за 2 дня до и 2 дня после дня рождения. 📌 Начисление бонусов при онлайн покупке! (Для зарегистрированных участников). Регистрация на кассе кинотеатра. 📌 Дополнительные бонусы для участников программы! Акции и скидки не суммируются! Для активации ранее выданных карт обращайтесь в кассу кинотеатра

Студентам / Рояль Синема Скидка в среду 50% при предъявлении действующих 2-х студенческих билетов на кассе и на контроле (с очной формой обучения). Скидка 20% с четверга по воскресенье. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Скидка инвалидам / Рояль Синема Скидка инвалидам по средам 30%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения / Рояль Синема В День рождения или три дня после него именинник может получить один билет на любой сеанс в кино со скидкой 50%. Если он идет не один, то он и его друзья получают скидку 10% на все меню кинотеатра (при предъявлении документа удостоверяющего личность). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Школьникам / Рояль Синема Школьникам (от 13 до 17 лет) скидка 20 %, на фильмы соответствующей возрастной категории 0+, 6+, 12+, 16+ (скидка действует до 18.00). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детский билет / Рояль Синема Детям до 4 лет (включительно), на фильмы соответствующие возрастной категории 0+, 6+, вход в кинозал на фильмы 2D бесплатный без предоставления отдельного места. На фильмы в формате ЗD очки выдаются только при покупке детского билета. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.