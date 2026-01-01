Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Скидки в кинотеатрах Вологды

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Вологды, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Детям / Синема Стар Рио

Детям до 10 лет - каждый день с 10:00 до 14:59 - скидка на билет в кино 50%. Только на репертуар с возрастным ограничением от 0 и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Многодетным семьям / Синема Стар Рио

Многодетным семьям - каждый день с 10:00 до 14:59 - скидка на билет 50% при предъявлении удостоверения многодетной семьи. При условии посещения трех членов семьи и более единовременно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Многодетным семьям
Льготные билеты / Синема Стар Рио

При предъявлении социальной карты пенсионера/удостоверения инвалида скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 14:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам
Студентам / Синема Стар Рио

При предъявлении студенческого билета очного отделения скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 14:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам
Скидка группам / Синема Стар Рио

Каждый день, на все сеансы, скидка на групповые посещения: от 10 человек - скидка 10%, от 15 человек - 15%, от 20 человек - 20%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Счастливый вторник / Синема Стар Рио

Цена билета на 2D фильмы - 100 рублей, на 3D - 120-170 рублей. Специальная цена «киновторника» не действует в премьерную неделю фильма. Данная акция действует только в рабочие вторники. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Красная цена / Ленком

С понедельника по среду в будние дни смотри в Ленкоме кино всего за 150 рублей! При покупке на сайте или в мобильном приложении. *Не действует на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатчика.

Для всех
Программа лояльности "Все просто" / Ленком

Хочешь в кино БЕСПЛАТНО и до 50% скидку на баре? Подключайся к новой программе лояльности на баре кинотеатра Ленком. Бонусная программа "Всё проСТО" это: 📌 подключение и карта лояльности в подарок. 📌 Дополнительные скидки и акции в мобильном приложении и в терминале самообслуживания. 📌 100 приветственных баллов при регистрации в программе. 📌 Участие в программе любым удобным способом (карта лояльности, по номеру телефона, электронная почта). 📌 Три уровня лояльности (до 20% кэш бэк и до 99% оплата баллами за покупки). 📌 Бесплатный билет в день рождения для именинника. Действует за 2 дня до и 2 дня после дня рождения. 📌 Начисление бонусов при онлайн покупке! (Для зарегистрированных участников). Регистрация на кассе кинотеатра. 📌 Дополнительные бонусы для участников программы! Акции и скидки не суммируются! Для активации ранее выданных карт обращайтесь в кассу кинотеатра

Участникам клубной системы привилегий
Студентам / Рояль Синема

Скидка в среду 50% при предъявлении действующих 2-х студенческих билетов на кассе и на контроле (с очной формой обучения). Скидка 20% с четверга по воскресенье. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам
Скидка инвалидам / Рояль Синема

Скидка инвалидам по средам 30%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Инвалидам
В день рождения / Рояль Синема

В День рождения или три дня после него именинник может получить один билет на любой сеанс в кино со скидкой 50%. Если он идет не один, то он и его друзья получают скидку 10% на все меню кинотеатра (при предъявлении документа удостоверяющего личность). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
Школьникам / Рояль Синема

Школьникам (от 13 до 17 лет) скидка 20 %, на фильмы соответствующей возрастной категории 0+, 6+, 12+, 16+ (скидка действует до 18.00). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Школьникам
Детский билет / Рояль Синема

Детям до 4 лет (включительно), на фильмы соответствующие возрастной категории 0+, 6+, вход в кинозал на фильмы 2D бесплатный без предоставления отдельного места. На фильмы в формате ЗD очки выдаются только при покупке детского билета. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Счастливые понедельник и вторник / Рояль Синема

Все билеты, на все фильмы, во все залы, на любые места в ПОНЕДЕЛЬНИК и ВТОРНИК — 100 рублей и 150 рублей (на фильмы определенной категории). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

По категориям
По дням недели
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше