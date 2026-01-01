Оповещения от Киноафиши
Рейтинг кинотеатров Вологды
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
1
Синема Парк Мармелад
Пошехонское шоссе, 22, ТРЦ «Мармелад»
3 отзыва
2
Ленком
ул. Пушкинская, 15
3
Рояль Синема
ул. Северная, 7, ТРЦ «Остров» (ТРЦ «Кит»)
12 отзывов
4
Синема Стар Рио
Окружное шоссе, 12, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2 отзыва
5
Дон
р.п. Иловля, площадь Ленина, 2А
1 отзыв
6
Киномир
ул. Советская, 52
7
Креативное пространство «Салют, молодежь!»
ул. Ленина, 12
8
1000 и 1 фильм
ул. Гагарина, 6а, Областной научно-методический центр культуры
