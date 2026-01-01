Оповещения от Киноафиши
Ленком
ул. Пушкинская, 15
300 метров
Креативное пространство «Салют, молодежь!»
ул. Ленина, 12
300 метров
Рояль Синема
ул. Северная, 7, ТРЦ «Остров» (ТРЦ «Кит»)
1.8 км
1000 и 1 фильм
ул. Гагарина, 6а, Областной научно-методический центр культуры
2.7 км
Синема Парк Мармелад
Пошехонское шоссе, 22, ТРЦ «Мармелад»
3.2 км
Синема Стар Рио
Окружное шоссе, 12, ТРЦ «РИО», 2 этаж
5.1 км
Киномир
ул. Советская, 52
30 км
Культурно-досуговый центр
ул. Карла Маркса, д. 46
42.6 км
M2 (Кинотеатр временно закрыт)
ул. Ленина, 52
42.8 км
ДК "Мир"
ул. Энергетиков, 11
83.7 км
Юбилейный
ул. Преображенского, 23
91.6 км
Шторм
ул. Беляева, 69
109 км
