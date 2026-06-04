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Рояль Синема
Расписание сеансов кинотеатра «Рояль Синема»
Расписание сеансов кинотеатра «Рояль Синема»
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20:50
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Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
2D
13:00
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
12:15
16:30
20:40
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
09:50
11:30
15:30
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
13:15
20:15
21:00
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
10:15
14:30
18:40
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
10:50
12:30
14:10
17:30
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
13:30
15:45
17:45
18:15
19:30
20:50
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
17:10
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
2D
10:30
15:00
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
19:10
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
10:00
11:45
16:00
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
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