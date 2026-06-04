Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Цена вершины» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Вологды Кинотеатры Рояль Синема Расписание сеансов кинотеатра «Рояль Синема»

Расписание сеансов кинотеатра «Рояль Синема»

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
13:00
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
12:15 16:30 20:40
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
09:50 11:30 15:30
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
13:15 20:15 21:00
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
10:15 14:30 18:40
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
10:50 12:30 14:10 17:30
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
13:30 15:45 17:45 18:15 19:30 20:50
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
17:10
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
2D
10:30 15:00
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
19:10
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
10:00 11:45 16:00
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Проводники об этом молчат: 3 вещи, которые не стоит делать в поезде — ради вашей же безопасности
В СССР сметану резали ножом и мазали на хлеб: сегодня на прилавках лежит «аналог», но вкус уже не тот — и вот почему
1 фраза, после которой телефонные мошенники сами бросают трубки: работает безотказно
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше