Кинополис
Кинотеатры
Кинополис
Кинополис
Волхов
Адрес
г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, 1В, ТРЦ Кубус
Телефон
+79818982931
Билеты от 290 ₽
Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
Расписание сеансов
в кинотеатре Кинополис
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 2 сеанса
13:50
от 340 ₽
17:15
от 440 ₽
...
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Сегодня 1 сеанс
10:10
от 290 ₽
...
К себе нежно
Сегодня 1 сеанс
19:55
от 440 ₽
...
Красотка
Сегодня 1 сеанс
20:40
от 440 ₽
...
Сегодня
от 290 ₽
Завтра
от 290 ₽
7 марта
от 340 ₽
8 марта
от 340 ₽
9 марта
от 340 ₽
10 марта
от 200 ₽
11 марта
от 290 ₽
Фильмы в кинотеатре Кинополис
Сегодня
5
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
13:50
от 340 ₽
17:15
от 440 ₽
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
приключения, анимация, комедия
2025, США
2D
10:10
от 290 ₽
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
19:55
от 440 ₽
Сегодня 5 марта
