Киноафиша
Волхов, RU
Кинополис
ул. Юрия Гагарина, 1В, ТРЦ Кубус
3.4 км
Олимп
просп. Героев, 33, ТРЦ «Кириши-плаза»
55.4 км
Кино Тихвин
г. Тихвин,ул. Карла Маркса, 30
72.6 км
Октябрь
пос. Мга, ул. Майора Жаринова,1
74.4 км
Май
г. Кировск, ул. Ладожская, 9а
75.6 км
Кинозал Отрадное КЦ "Фортуна"
Отрадное, ул. Гагарина, д. 1
88.6 км
Космонавт
пр.Ленина, 40
92.7 км
Кинополис в ТРК Юбилейный
Октябрьский пр., д. 85
95.8 км
КЦ "Светоч"
ул. Некрасова, 29а
97 км
Мираж Синема в ТРЦ «Ока» на Октябрьской
ул. Октябрьская, 8, ТРЦ «Ока» на Октябрьской
98.9 км
Подвиг
ул. Павловская, 34
101 км
Синема парк Дыбенко
Мурманское шоссе, 12-й км, ТРЦ «Мега Дыбенко»
103 км
