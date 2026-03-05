Оповещения от Киноафиши
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
13:50
от 340 ₽
17:15
от 440 ₽
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
приключения, анимация, комедия
2025, США
2D
10:10
от 290 ₽
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
19:55
от 440 ₽
Красотка
комедия
1990, США
2D
20:40
от 440 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:30
от 290 ₽
12:35
от 340 ₽
14:40
от 340 ₽
16:45
от 370 ₽
18:50
от 440 ₽
20:55
от 440 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:55
от 290 ₽
13:10
от 340 ₽
17:40
от 440 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
12:00
от 340 ₽
20:15
от 440 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
10:15
от 290 ₽
12:15
от 340 ₽
14:15
от 340 ₽
16:15
от 370 ₽
18:15
от 440 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Красотка
Отзывы
1990, США, комедия
Эта угроза в Вестеросе — страшнее драконов и Короля Ночи: жаль, что в «Игре престолов» про нее мало рассказали
Индийский «Джон Уик» набрал только рейтинг 6,6: есть драки, костюм и собаки, не хватает только Ривза
«Соло-прокачку» короновали, но оглянитесь вокруг: вот 3 аниме, где герои еще круче, а смысла больше
Что было до «Первого отдела»: в этом мини-сериале Вера закрутила с майором Громом
Неугомонные девчонки на болоте: «Фиксикам» готовят замену, за дело взялся создатель «Щенячьего патруля»
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
«Элементарно» я бросил уже на первой серии, зато «Шерлока в России» за вечер проглотил целиком: в разы круче поделки из США
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
