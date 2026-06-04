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Расписание сеансов кинотеатра «Киномакс»

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 ср 10 вс 14 ср 17 вс 21 вс 28
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
20:40 от 800 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
21:00 от 500 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
20:10 от 550 ₽ 22:10 от 550 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
20:35 от 550 ₽ 21:40 от 450 ₽ 22:40 от 800 ₽
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
2D
19:50 от 550 ₽ 22:25 от 550 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
23:05 от 550 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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