Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зверолюция»
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Расписание сеансов кинотеатра «Киномакс»
Расписание сеансов кинотеатра «Киномакс»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
20:40
от 800 ₽
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
2D
21:00
от 500 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
20:10
от 550 ₽
22:10
от 550 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
20:35
от 550 ₽
21:40
от 450 ₽
22:40
от 800 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
19:50
от 550 ₽
22:25
от 550 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
23:05
от 550 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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