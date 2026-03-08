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Постер фильма TheatreHD: Джоконда
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Джоконда

TheatreHD: Джоконда

, 2026
La Gioconda
Италия / опера / 18+
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Постер фильма TheatreHD: Джоконда
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О фильме

Анна Нетребко, Людовик Тезье и Йонас Кауфман в классической венецианской драме. «Джоконда» Ромена Жильбера бережно трактует сюжет в его историческом контексте: действие разворачивается на фоне венецианской улицы XVII века. Постановка строга по цветовой гамме, экономична и плавна по своей концепции. Венеция здесь не идеальная картинка, а серо-таинственный город, который освещен всполохами пламени, и трагедия подстерегает на каждом углу. Это опера считается одной из самых сложных для постановщика — она требует всех шести первоклассных типов голоса и потому исполняется нечасто, однако неаполитанский театр собрал особенно элегантный «хет-трик». Анна Нетребко (отпраздновавшая в этой роли 30-летие сценического дебюта) без труда заполнила своим роскошным, чувственным, удивительно подвижным сопрано крупнейший оперный театр Европы. На том же артистическом и вокальном уровне проявил себя и баритон Людовик Тезье в роли Барнабы, превративший своего персонажа в зловещий прототип, темную душу многих романтических мелодрам. Йонас Кауфманн в роли Энцо по-прежнему блистает великолепной харизмой, техникой и неповторимым тембром. Безупречного баланса с солистами достиг оркестр под управлением Пинхаса Штейнберга. Отдельного упоминания заслуживает детский хор под руководством Стефании Ринальди. В основе либретто «Джоконды» лежит пьеса Виктора Гюго «Анджело, тиран Падуанский». Драматург и композитор Арриго Бойто, будущий либреттист последних опер Верди, изменил имена героев и перенес действие из Падуи в Венецию XVII века. Каждому из четырех действий Бойто дал яркие, указывающие на Венецию названия: «Львиная пасть» (место на площади Святого Марка, куда можно положить донос для Инквизиции), «Четки», «Золотой дом» (дворец герцога), «Канал Орфано». Либретто предоставило Понкьелли богатые возможности. Первые два акта оперы открываются живописными морскими сценами — регатой в Венецианской лагуне и песней матросов на корабле Энцо. Венецианский карнавал же присутствует в опере почти непрерывно. На столь колоритном фоне разворачивается борьба героини, певицы по прозвищу Джоконда (от la gioconda — «веселая»; ироническое прозвище для одной из самых страдающих героинь оперного жанра), и злодея Барнабы, шпиона инквизиции, который ненавидит Джоконду, отвергшую его притязания. «Джоконда» принадлежит к так называемому жанру «большой оперы» — красочная, масштабная, атмосферная драма на историческом фоне, в духе Мейербера и позднего Верди. Музыка, яркая и контрастная, отличается психологической глубиной. Вокальные партии сложны и требуют крупных голосов, в опере немало эффектных сцен, каждая из которых становится важным штрихом к образу — так, во втором действии грубоватой баркароле Барнабы противопоставляется лирический романс Энцо. В «Джоконде» имеется и такой обязательный элемент «большой оперы», как балет — «Танец часов» в третьем действии (герцог развлекает гостей выступлением танцовщиц, изображающих часы). Премьера «Джоконды», состоявшаяся в Ла Скала в апреле 1876 года, прошла с большим успехом. Последовали не менее успешные постановки в других странах Европы и Америки. Однако в XX и XXI веках опера оказалась незаслуженно забыта и теперь появляется на мировых сценах не так уж часто.

В ролях

Анна Нетребко
Анна Нетребко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 3 часа 8 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 8 марта 2026
Дата выхода
8 марта 2026 Казахстан 18+

Рейтинг фильма

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Обновлено 24 июля 2026

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Балтика
15:00 от 1100 ₽
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«TheatreHD: Джоконда» в кинотеатрах

вс 30
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