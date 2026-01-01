Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Томска Кинотеатры Киномакс Кинотеатр Киномакс (Томск) на карте

Кинотеатр Киномакс (Томск) на карте

Кинотеатр Киномакс (Томск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1.5 км
Кинополис пр. Ленина, 217, стр. 2, ТРЦ «Мегаполис»
5
2.1 км
Аэлита просп. Ленина, 78
5
2.2 км
Goodwin Комсомольский просп., 13б, ТРЦ «Изумрудный город»
5
4.5 км
Fакел ул. Красноармейская, 120, ТРЦ «Факел»
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Титаник
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств»
3 самых многообещающих сериала, которые выйдут в марте 2026 года: №1 — новинка от Гая Ричи
У Netflix много спорных проектов, но эти сериалы — 10/10: включите одну серию и уже не сможете остановиться
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить
Закручено не хуже детектива НТВ: эта четырехсерийная мелодрама затянет с первых минут — событий хватило бы и на большой сериал
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше