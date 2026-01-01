Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Томск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Томска
Кинотеатры
Киномакс
Кинотеатр Киномакс (Томск) на карте
Кинотеатр Киномакс (Томск) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Киномакс (Томск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
1.5
км
Кинополис
пр. Ленина, 217, стр. 2, ТРЦ «Мегаполис»
5
2.1
км
Аэлита
просп. Ленина, 78
5
2.2
км
Goodwin
Комсомольский просп., 13б, ТРЦ «Изумрудный город»
5
4.5
км
Fакел
ул. Красноармейская, 120, ТРЦ «Факел»
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Титаник
Рецензия
Отзывы
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств»
3 самых многообещающих сериала, которые выйдут в марте 2026 года: №1 — новинка от Гая Ричи
У Netflix много спорных проектов, но эти сериалы — 10/10: включите одну серию и уже не сможете остановиться
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить
Закручено не хуже детектива НТВ: эта четырехсерийная мелодрама затянет с первых минут — событий хватило бы и на большой сериал
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667