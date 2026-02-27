Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Кино Берг
Расписание сеансов кинотеатра «Кино Берг»
Помощь с билетами
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
2D
12:00
13:50
18:10
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
19:30
Властелин Колец: Возвращение Короля
фэнтези
2003, США / Новая Зеландия / Германия
2D
18:30
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
15:40
20:10
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
13:00
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
12:40
16:40
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
14:25
20:40
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
12:20
14:30
17:15
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
18:40
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
15:20
16:30
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
13:20
15:15
17:30
19:15
21:10
Махмуд не только на экране, но и в жизни: как сложилась судьба звезды сериала «Султан моего сердца»
Этот российский сериал о маньяке не зря сравнивают с «Ганнибалом»: «Бегут мурашки»
«Иногда начинают нести, что попало»: почему криминалисты смеются над сериалом «След» — проколы замечают не все зрители
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
От сумы, да от Фомы: сценарист «Невского» сделал еще 2 крутых детектива с Паламарчуком – №1 о КГБ (и с Брагиным-злодеем!)
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
От создателей «Первого отдела»: НТВ готовит сразу 2 ответа «Ландышам»
Под 1 000 000 просмотров за пару часов: мультяшной Маше наконец стукнуло 18 – косынка все та же, в остальном не узнать (фото)
Эту фразу из «Бриллиантовой руки» слышали многие, но на вопрос о ней ответят не все: проверьте и вы себя (тест)
«Это ошибка»: горькую правду о «Служебном романе» Эльдар Рязанов осознал лишь незадолго до смерти
