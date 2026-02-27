Оповещения от Киноафиши
Русский
Расписание сеансов кинотеатра «Кино Берг»

Расписание сеансов кинотеатра «Кино Берг»

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
12:00 13:50 18:10
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
19:30
Властелин Колец: Возвращение Короля
Властелин Колец: Возвращение Короля фэнтези 2003, США / Новая Зеландия / Германия
2D
18:30
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
15:40 20:10
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
13:00
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
12:40 16:40
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
14:25 20:40
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:20 14:30 17:15
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
18:40
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
15:20 16:30
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
13:20 15:15 17:30 19:15 21:10
