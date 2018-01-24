Оповещения от Киноафиши
Комментарии
Александр Вронский 24 января 2018, 14:40
Не могу дозвониться по номеру. Проснитесь.
24 января 2018, 14:40 Ответить
Киноафиша.инфо 25 января 2018, 12:48
в ответ на сообщение Александр Вронский от 24 января 2018, 14:40
Добрый день! Уточним, почему не дозвониться, спасибо!
25 января 2018, 12:48 Ответить
Jahon Amanov 25 января 2018, 13:14
Не показывает время сеансов??
25 января 2018, 13:14 Ответить
Jahon Amanov 25 января 2018, 13:16
И до скольких работайте??
25 января 2018, 13:16 Ответить
Киноафиша.инфо 25 января 2018, 13:48
в ответ на сообщение Jahon Amanov от 25 января 2018, 13:16
Здравствуйте! Уточним!
25 января 2018, 13:48 Ответить
yulduz_82 7 февраля 2018, 19:13
Что за система у вас такая? Я бронирую билеты и должна их забрать за 40 минут до сеанса!! Не успела выкупить - не попала на сеанс! Для чего такие правила? Это же не удобно. Что тут делать 40 минут, скажите мне? Сделайте тогда продажу через сайт.
7 февраля 2018, 19:13 Ответить
Киноафиша.инфо 10 февраля 2018, 12:19
в ответ на сообщение yulduz_82 от 7 февраля 2018, 19:13
Добрый день! К сожалению, такие правила действуют уже давно и во всех кинотеатрах. По поводу продажи билетов онлайн: надеемся, в скором времени она будет доступна!
10 февраля 2018, 12:19 Ответить
Ольга Новикова 20 апреля 2018, 13:36
в ответ на сообщение yulduz_82 от 7 февраля 2018, 19:13
Оценка
Администрация прислушивается ко мнению клиентов, поэтому на сайте работает онлайн-продажа билетов. Бронирование следует выкупить за 40 минут до начала сеанса на тот случай, если вдруг Вы передумаете и не приобретёте билет, а другие гости киносеанса не смогут попасть на фильм в виду «фиктивной» брони. Такие правила уже давно работают не только в Симферополе, а по всей стране.
20 апреля 2018, 13:36 Ответить
Анна Иванова 1 января 2019, 16:38
Оценка
Водили детей на Гринча. Пришли к первым сеансам , то есть к открытию кинотеатра . Грязь была такая будто мы пришли в конце рабочего дня .
В зале тоже не особо чисто, в ручках кресел фантики от конфет (
Пришли минут за 50 до начала сеанса так как нужно было выкупить бронь , персоналу видно очень тяжело сутра работать, Девушка на кассе хамила без стеснения. Если честно все это в куче оставило не приятный осадок. В Спортаке и уж тем более в Меганоме такова нет.
Пришли с подругой к выводу что теперь только в Меганом .
1 января 2019, 16:38 Ответить
Киноафиша.инфо 9 января 2019, 12:06
в ответ на сообщение Анна Иванова от 1 января 2019, 16:38
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв, мы передадим его коллегам.
9 января 2019, 12:06 Ответить
Dima Novak 9 января 2019, 12:52
Место ожидания очень не комфортное, туалет такой грязный что страшно зайти.В гардеробе никогда нет места- что очень странно, неужели нельзя было сделать его побольше. Вообщем жаль что отзывы читают и ничего все равно не делают. Видно что открыли просто срубить денег с мыслью "И так сойдет".
9 января 2019, 12:52 Ответить
Александр Кармацких 12 января 2019, 09:48
Звук ужасный, орет громко, но не качественно. Настройте звук, портит все впечатление. В уборной грязно. У гардероба давка
12 января 2019, 09:48 Ответить
Александра Асадулина 27 декабря 2019, 18:07
18:02
Сегодня были на сеансе в 15.40,Иван -царевич и серый волк 4.В начале мультфильма началась пожарная тревога ,все быстро вышли ,потом сказали можно идти досматривать мультик .Вокруг стоит запах гари,дети напуганы...Подошли к администрации попросили вернуть деньги за непросмотренный мультик в ответ услышали "Сходите на улицу 10 минут подышите и возвращайтесь досматривать,а деньги мы вам вернуть не можем!"В итоге сама больше туда не ногой и другим не советую!!!Это просто УЖАС!!!
27 декабря 2019, 18:07 Ответить
Александра Асадулина 27 декабря 2019, 18:25
18:02
Сегодня были на сеансе в 15.40,"Иван -царевич и серый волк 4".В начале мультфильма началась пожарная тревога ,все быстро вышли ,потом сказали можно идти досматривать мультик .Вокруг стоит запах гари,дети напуганы...Подошли к администрации попросили вернуть деньги за непросмотренный мультик в ответ услышали "Сходите на улицу 10 минут подышите и возвращайтесь досматривать,а деньги мы вам вернуть не можем!"В итоге сама больше туда не ногой и другим не советую!!!
27 декабря 2019, 18:25 Ответить
Ирина Тарасевич 19 января 2020, 18:20
Оценка
Добрый день. Сегодня были на фильме "Холоп" в зале №4. Спасибо! Интересный фильм! Но очень попросить администрацию кинотеатра - наладить систему вентиляции воздуха (очень душно, люди едят попкорн и всякую другую еду, запах стоит специфический) и пожалуйста убавьте громкость звука! Это же просто оглушительно! Люди просто закрывали уши! У меня голова разболелась. Вышла после сеанса уставшая! Дышать нечем и как после кантузии!
19 января 2020, 18:20 Ответить
mellomel 22 февраля 2020, 15:04
Добрый день, будет ли в прокате фильм " Опасная роль Джин Сиберг" и "Западня для дьявола"?
22 февраля 2020, 15:04 Ответить
Яна Оболенская 7 мая 2023, 22:39
Оценка
Если в зале нет 4х человек то кино не покажут никому
7 мая 2023, 22:39 Ответить
User 1 июля 2023, 21:52
Оценка
Очень хороший кинотеатр, мне всё понравилось. Чисто и уютно. Хороший персонал.
1 июля 2023, 21:52 Ответить
