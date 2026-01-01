Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Симферополя Кинотеатры Мультиплекс ТРЦ «Меганом»

ТРЦ «Меганом»

ТРЦ «Меганом»
Адрес
г. Симферополь, Евпаторийское ш., д. 8
Показать на карте
Фотографии ТРЦ «Меганом»

ТРЦ «Меганом» - крупнейший на Крымском полуострове торгово-развлекательный центр площадью более 74 тысячи квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Меганом» расположен в Железнодорожном районе Симферополя на пересечении улицы Леси Украинки и Евпаторского шоссе, в непосредственной близости от остановок общественного городского транспорта.

На территории торгового центра «Меганом» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Zara, Bershka, Reserved, O'Stin, House, Benetton, INCITY, «ТВОЕ», SAVAGE, Columbia, Gloria Jeans & Gee Jay, Sela, LTB, House, Kira Plastinina, Tom Farr, CLIMBER, Colin`s, ECCO, ZENDEN, MILAVITSA, LOVE REPUBLIC, Gulliver, «Парижанка», Stenders, MOHITO, CROPP, FORMAN, Respect, Anabel Arto, GOERGO, Poisk Home, Jingle, Voltmart, Gato Negro Handmade, Mr. Morgan, Nurnberg, Soldatt, Casio, Zigzag, AnyBag, Steel Story, «Галерея саквояж», «Очаровательная леди», Atilla Home, Carda Dekor, «Махрофф», Maison D`Or, «Пятачок», Winx, Inglot, Just, Imperial, Rinascemento, Luxure, Deri Heel, Waggon Paris, «Чародей», «Партизан», Diverse, LC Waikiki, Enrico Cerini, For Mamas, Ipekoyl, Нити Нити, Vaismann, Paparazzi, A.tan, Recost Be Shoes? Oggi Domani. Mix, «Миратон», Solo, Glamour, Master Zoo и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (SportCity, adidas, Reebok и др.), фирменный магазин Samsung, магазины товаров для дома («Чистый дом» и др.), магазины подарков и аксессуаров «Сюрприз» и «Экспедиция», популярные магазины детских товаров (Mothercare, LEGO и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», Lush, Yves Rocher и др.), ювелирные салоны («Крым Золото» и др.), магазин часов, туристическое агентство, салоны оптики («Новая Оптика», «ЛюксОптика» и др.), цветочный магазин, книжный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Евросеть», «МТС», «Tele2 Россия», «МегаФон» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, банкоматы («Сбербанк» и др.), зоомагазин, аптека «Ригла», химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Меганом» функционируют современный многозальный кинотеатр «Мультиплекс», продовольственный гипермаркет «Fozzy», супермаркеты бытовой техники и электроники (TAIR, DNS и др.), супермаркет детских товаров «Детский мир», супермаркет спортивной одежды и товаров «Спортмастер» и город профессий «Кидбург», боулинг- и бильярд-клуб «Адреналин», круглогодичный ледовый каток и детская развивающая площадка «Постройка».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов («Сушия», «Челентано», «Вареничная Победы», «Баскин Роббинс», Burger CLUB и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Меганом» есть автомобильная парковка на 2000 машиномест.

Адрес:
г. Симферополь, Евпаторийское ш., д. 8

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Меганом» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по Евпаторскому шоссе до остановки «Завод им. Куйбышева»

  • на автобусах № 9, 98
  • на маршрутных такси № 59, 60, 79, 89, 112, 115

Режим работы
Магазины ТРЦ «Меганом»: пн – чт: 08.00 – 22.00, пт – вс: 08.00 – 23.00;
Гипермаркет Fozzy: 08.00 – 23.00;
Кинотеатр «Мультиплекс»: с 09.00 до последнего сеанса;
Город профессий «Кидбург»: 10.00 – 20.00;
Боулинг- и бильярд-клуб «Адреналин»: 10.00 – 01.00;
Ледовый каток: 10.00 – 22.00;
Фудкорт («Баскин Роббинс», Burger CLUB и др.): 10.00 – 21.00.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
