Киноафиша Симферополя
Мультиплекс
Расписание сеансов кинотеатра «Мультиплекс»
Расписание сеансов кинотеатра «Мультиплекс»
Торговый центр
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
2D
14:05
от 400 ₽
16:05
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
18:10
от 450 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
19:20
от 450 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
14:15
от 800 ₽
22:45
от 450 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
12:00
от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
13:50
от 400 ₽
16:30
от 800 ₽
19:00
от 800 ₽
23:00
от 450 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
11:45
от 300 ₽
16:15
от 400 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
21:05
от 450 ₽
23:20
от 800 ₽
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
2D
12:10
от 400 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
18:25
от 450 ₽
20:45
от 450 ₽
23:10
от 450 ₽
Первая
драма, мелодрама
2026, Россия
2D
12:10
от 800 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
12:20
от 400 ₽
14:00
от 400 ₽
14:40
от 400 ₽
16:20
от 400 ₽
17:00
от 400 ₽
18:40
от 450 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
21:55
от 450 ₽
23:55
от 450 ₽
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
2D
21:25
от 800 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
12:30
от 400 ₽
14:35
от 400 ₽
16:40
от 400 ₽
18:50
от 450 ₽
20:55
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Этот российский сериал о маньяке не зря сравнивают с «Ганнибалом»: «Бегут мурашки»
Махмуд не только на экране, но и в жизни: как сложилась судьба звезды сериала «Султан моего сердца»
«Иногда начинают нести, что попало»: почему криминалисты смеются над сериалом «След» — проколы замечают не все зрители
Эту фразу из «Бриллиантовой руки» слышали многие, но на вопрос о ней ответят не все: проверьте и вы себя (тест)
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
«Это ошибка»: горькую правду о «Служебном романе» Эльдар Рязанов осознал лишь незадолго до смерти
Под 1 000 000 просмотров за пару часов: мультяшной Маше наконец стукнуло 18 – косынка все та же, в остальном не узнать (фото)
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
От сумы, да от Фомы: сценарист «Невского» сделал еще 2 крутых детектива с Паламарчуком – №1 о КГБ (и с Брагиным-злодеем!)
