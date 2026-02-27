Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Мультиплекс»

Расписание сеансов кинотеатра «Мультиплекс»

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
14:05 от 400 ₽ 16:05 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
18:10 от 450 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
19:20 от 450 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
14:15 от 800 ₽ 22:45 от 450 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
12:00 от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
13:50 от 400 ₽ 16:30 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 23:00 от 450 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
11:45 от 300 ₽ 16:15 от 400 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
21:05 от 450 ₽ 23:20 от 800 ₽
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
2D
12:10 от 400 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
18:25 от 450 ₽ 20:45 от 450 ₽ 23:10 от 450 ₽
Первая
Первая драма, мелодрама 2026, Россия
2D
12:10 от 800 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
12:20 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:40 от 400 ₽ 16:20 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 18:40 от 450 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
21:55 от 450 ₽ 23:55 от 450 ₽
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
2D
21:25 от 800 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
12:30 от 400 ₽ 14:35 от 400 ₽ 16:40 от 400 ₽ 18:50 от 450 ₽ 20:55 от 450 ₽
