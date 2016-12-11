Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Симферополь, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Симферополя
Кинотеатры
Мультиплекс
Отзывы о кинотеатре Мультиплекс
Отзывы о кинотеатре Мультиплекс
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Торговый центр
Отзывы о кинотеатре Мультиплекс
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Вячеслав Клим
11 декабря 2016, 10:50
Заказать билеты по телефону не реально,постоянно занято.
11 декабря 2016, 10:50
1
0
Ответить
20ann09
12 декабря 2016, 19:32
Оценка
Ув. Вячеслав, сожалению, кассиры не всегда успевают отвечать на абсолютно все входящие звонки, из-за большой живой очереди ( тем более с приближающимися праздниками). Специально для этого мы создали online-бронирование на нашем сайте meganomkino.ru , пройдя по ссылке, Вы сможете легко просмотреть текущий репертуар, узнать какие фильмы скоро выйдут в прокат, и конечно же, самостоятельно забронировать билеты, ведь гораздо удобнее, когда Вы сами видите свободные места и выбираете подходящее.
С уважением, администрация кинотеатра "Мультиплекс"
12 декабря 2016, 19:32
0
0
Ответить
Инесса Тарасенко (Корелова)
3 января 2018, 20:30
Здравствуйте. Почему нет расписания фильмов на завтра? Хотим сходить группой и не можем планировать день.
3 января 2018, 20:30
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
3 января 2018, 20:43
в ответ на сообщение
Инесса Тарасенко (Корелова) от 3 января 2018, 20:30
Инесса, здравствуйте! С наступившим вас Новым годом!
Расписание обновится позднее вечером или завтра утром. Приносим извинения за возможные неудобства.
3 января 2018, 20:43
0
0
Ответить
Инна Семенюк
4 января 2018, 15:14
как забронировать?
4 января 2018, 15:14
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
4 января 2018, 17:39
в ответ на сообщение
Инна Семенюк от 4 января 2018, 15:14
Инна, добрый день! С Новым годом вас!
Уточнить данную информацию можно по указанному номеру телефона.
4 января 2018, 17:39
0
0
Ответить
Эбулис Мангуш
30 апреля 2018, 09:51
Здравствуйте,почему нет расписания на 3 мая +?? и когда оно появится? хотел забронировать билеты на след.субботу.
30 апреля 2018, 09:51
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
2 мая 2018, 06:37
в ответ на сообщение
Эбулис Мангуш от 30 апреля 2018, 09:51
Добрый день! Расписание обновится либо сегодня вечером, либо завтра утром.
2 мая 2018, 06:37
0
0
Ответить
Никита Журавский
15 декабря 2018, 13:00
Он-лайн бронирование не работает!!!! 21 век!!!! Проснитесь!!!!!
15 декабря 2018, 13:00
1
0
Ответить
Галина Безуглая
16 декабря 2018, 12:55
Невозможно дозвониться уже час!!! Или занято, или трубку не берут!!! Ужасный сервис!!
16 декабря 2018, 12:55
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
24 декабря 2018, 15:44
в ответ на сообщение
Никита Журавский от 15 декабря 2018, 13:00
Добрый день! Пока не все кинотеатры могу подключить систему покупки билетов онлайн.
24 декабря 2018, 15:44
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
24 декабря 2018, 15:47
в ответ на сообщение
Галина Безуглая от 16 декабря 2018, 12:55
Добрый день! Номер телефона поменяли.
24 декабря 2018, 15:47
0
0
Ответить
Милана Колесова
23 ноября 2019, 03:46
Почему нет фильма : lil peep - всё для всех ?
23 ноября 2019, 03:46
1
0
Ответить
mellomel
22 февраля 2020, 15:06
Добрый день, будет ли в прокате фильм " Опасная роль Джин Сиберг" и "Западня для дьявола" и "Маленькие женщины"?
22 февраля 2020, 15:06
0
0
Ответить
Татьяна Пожидаева
14 декабря 2023, 12:57
Оценка
Все в целом не плохо …\
Были раз на мультфильме 3D, хотела ребнку показать \
Были в вип зале … 3D там и не пахнет ..\
Позвала молодого человека , который встречал нас и подавал очки , попросила исправить эту ситуацию . А он смотрит в очки и говорит, что так и надо ! В смысле надо , что б в очках картинка двоилась ??? И при снятии/одевании очков изменений не происходило ? Я, простите, почти пол жизни прожила и какой то … рассказывает мне каким должен быть 3D! Побольше таких сотрудников и звезды будут слетать 🤦🏼♀️
14 декабря 2023, 12:57
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Кино Берг
18 комментариев
Спартак
3 комментария
Мир кино
3 комментария
Люмен
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Провал Саурона: что не так с кольцами, которые оказались у гномов из «Властелина колец»
«Иногда начинают нести, что попало»: почему криминалисты смеются над сериалом «След» — проколы замечают не все зрители
У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером
Эту фразу из «Бриллиантовой руки» слышали многие, но на вопрос о ней ответят не все: проверьте и вы себя (тест)
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
От создателей «Первого отдела»: НТВ готовит сразу 2 ответа «Ландышам»
Под 1 000 000 просмотров за пару часов: мультяшной Маше наконец стукнуло 18 – косынка все та же, в остальном не узнать (фото)
«Это ошибка»: горькую правду о «Служебном романе» Эльдар Рязанов осознал лишь незадолго до смерти
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
С уважением, администрация кинотеатра "Мультиплекс"
Расписание обновится позднее вечером или завтра утром. Приносим извинения за возможные неудобства.
Уточнить данную информацию можно по указанному номеру телефона.
Были раз на мультфильме 3D, хотела ребнку показать \
Были в вип зале … 3D там и не пахнет ..\
Позвала молодого человека , который встречал нас и подавал очки , попросила исправить эту ситуацию . А он смотрит в очки и говорит, что так и надо ! В смысле надо , что б в очках картинка двоилась ??? И при снятии/одевании очков изменений не происходило ? Я, простите, почти пол жизни прожила и какой то … рассказывает мне каким должен быть 3D! Побольше таких сотрудников и звезды будут слетать 🤦🏼♀️
Авторизация по e-mail