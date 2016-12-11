Оповещения от Киноафиши
Вячеслав Клим 11 декабря 2016, 10:50
Заказать билеты по телефону не реально,постоянно занято.
11 декабря 2016, 10:50 Ответить
20ann09 12 декабря 2016, 19:32
Оценка
Ув. Вячеслав, сожалению, кассиры не всегда успевают отвечать на абсолютно все входящие звонки, из-за большой живой очереди ( тем более с приближающимися праздниками). Специально для этого мы создали online-бронирование на нашем сайте meganomkino.ru , пройдя по ссылке, Вы сможете легко просмотреть текущий репертуар, узнать какие фильмы скоро выйдут в прокат, и конечно же, самостоятельно забронировать билеты, ведь гораздо удобнее, когда Вы сами видите свободные места и выбираете подходящее.

С уважением, администрация кинотеатра "Мультиплекс"
12 декабря 2016, 19:32 Ответить
Инесса Тарасенко (Корелова) 3 января 2018, 20:30
Здравствуйте. Почему нет расписания фильмов на завтра? Хотим сходить группой и не можем планировать день.
3 января 2018, 20:30 Ответить
Киноафиша.инфо 3 января 2018, 20:43
в ответ на сообщение Инесса Тарасенко (Корелова) от 3 января 2018, 20:30
Инесса, здравствуйте! С наступившим вас Новым годом!
Расписание обновится позднее вечером или завтра утром. Приносим извинения за возможные неудобства.
3 января 2018, 20:43 Ответить
Инна Семенюк 4 января 2018, 15:14
как забронировать?
4 января 2018, 15:14 Ответить
Киноафиша.инфо 4 января 2018, 17:39
в ответ на сообщение Инна Семенюк от 4 января 2018, 15:14
Инна, добрый день! С Новым годом вас!
Уточнить данную информацию можно по указанному номеру телефона.
4 января 2018, 17:39 Ответить
Эбулис Мангуш 30 апреля 2018, 09:51
Здравствуйте,почему нет расписания на 3 мая +?? и когда оно появится? хотел забронировать билеты на след.субботу.
30 апреля 2018, 09:51 Ответить
Киноафиша.инфо 2 мая 2018, 06:37
в ответ на сообщение Эбулис Мангуш от 30 апреля 2018, 09:51
Добрый день! Расписание обновится либо сегодня вечером, либо завтра утром.
2 мая 2018, 06:37 Ответить
Никита Журавский 15 декабря 2018, 13:00
Он-лайн бронирование не работает!!!! 21 век!!!! Проснитесь!!!!!
15 декабря 2018, 13:00 Ответить
Галина Безуглая 16 декабря 2018, 12:55
Невозможно дозвониться уже час!!! Или занято, или трубку не берут!!! Ужасный сервис!!
16 декабря 2018, 12:55 Ответить
Киноафиша.инфо 24 декабря 2018, 15:44
в ответ на сообщение Никита Журавский от 15 декабря 2018, 13:00
Добрый день! Пока не все кинотеатры могу подключить систему покупки билетов онлайн.
24 декабря 2018, 15:44 Ответить
Киноафиша.инфо 24 декабря 2018, 15:47
в ответ на сообщение Галина Безуглая от 16 декабря 2018, 12:55
Добрый день! Номер телефона поменяли.
24 декабря 2018, 15:47 Ответить
Милана Колесова 23 ноября 2019, 03:46
Почему нет фильма : lil peep - всё для всех ?
23 ноября 2019, 03:46 Ответить
mellomel 22 февраля 2020, 15:06
Добрый день, будет ли в прокате фильм " Опасная роль Джин Сиберг" и "Западня для дьявола" и "Маленькие женщины"?
22 февраля 2020, 15:06 Ответить
Татьяна Пожидаева 14 декабря 2023, 12:57
Оценка
Все в целом не плохо …\
Были раз на мультфильме 3D, хотела ребнку показать \
Были в вип зале … 3D там и не пахнет ..\
Позвала молодого человека , который встречал нас и подавал очки , попросила исправить эту ситуацию . А он смотрит в очки и говорит, что так и надо ! В смысле надо , что б в очках картинка двоилась ??? И при снятии/одевании очков изменений не происходило ? Я, простите, почти пол жизни прожила и какой то … рассказывает мне каким должен быть 3D! Побольше таких сотрудников и звезды будут слетать 🤦🏼‍♀️
14 декабря 2023, 12:57 Ответить
