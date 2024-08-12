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Киноафиша Севастополя Кинотеатры Москва

Москва

Севастополь
Кинозал Фасад здания
Адрес
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 70
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Телефон

+7 (8692) 57 40 20

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+7 (978) 113 47 08

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О кинотеатре

Кинотеатр «Москва» в городе Севастополь расположен по адресу пр. Генерала Острякова, 70

Впервые кинокомплекс открылся в 1982 году. Помимо показов фильмов здесь проводятся встречи с актерами и режиссёрами, а также кинофестивали. В 2005 году в мультиплексе провелась полная реконструкция. Сегодня зрители могут насладиться комфортным просмотром кино на мягких креслах в VIP зале.

Кинозал оснащен кондиционерами зима-лето, лестничными подсветками, а также местами для людей с ограниченными возможностями.

В кинотеатре действует система скидок для пенсионеров, ветеранов войны, школьников и студентов. В определенные дни и праздники, организаторы киноцентра проводят бесплатные киносеансы.

Прохладительные напитки и закуски продаются в кино-баре, который расположен в фойе. Также здесь работает лавка по продаже дисков

Бар
VIP
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Отзывы о кинотеатре

Илья Миронов 12 августа 2024, 20:05
кинотеатр Московский :
нет слов
сплошные яркие воспоминания ,казалось бы и близко дому , и достаточно большой и безопасный , но вот работает как… Читать дальше…
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