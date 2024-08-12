Кинотеатр «Москва» в городе Севастополь расположен по адресу пр. Генерала Острякова, 70

Впервые кинокомплекс открылся в 1982 году. Помимо показов фильмов здесь проводятся встречи с актерами и режиссёрами, а также кинофестивали. В 2005 году в мультиплексе провелась полная реконструкция. Сегодня зрители могут насладиться комфортным просмотром кино на мягких креслах в VIP зале.

Кинозал оснащен кондиционерами зима-лето, лестничными подсветками, а также местами для людей с ограниченными возможностями.

В кинотеатре действует система скидок для пенсионеров, ветеранов войны, школьников и студентов. В определенные дни и праздники, организаторы киноцентра проводят бесплатные киносеансы.

Прохладительные напитки и закуски продаются в кино-баре, который расположен в фойе. Также здесь работает лавка по продаже дисков