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Отзывы о кинотеатре Москва

Отзывы о кинотеатре Москва Вся информация о кинотеатре
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Илья Миронов 12 августа 2024, 20:05
кинотеатр Московский :
нет слов
сплошные яркие воспоминания ,казалось бы и близко дому , и достаточно большой и безопасный , но вот работает как 🤬🤬🤬🤬
как ни прийду то у них фильм плохого , качества , то сеанс отменяется так как кассир плохо себя чувствует ( приболел) ,а один раз вообще прихожу с девушкой на сеанс , дергаю ручку двери -закрыто , сверяюсь с расписанием , все верно , но дверь стеклянная закрыта! следующий прикол в том что я вижу , кассира внутри и пытаюсь привлечь его внимание , мол что такое , она смотрит и просто проходит мимо несколько раз , что за аттракцион сходить в этот кинотеатр , каждый раз чувствую себя ,как дурачонок
Вы либо работайте , либо расходитесь ,потому что , кого не спрошу в москву никто не ходит , только зря сидит ваш вечо болеющий кассир
12 августа 2024, 20:05 Ответить
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