ТРЦ «Сити Парк» - один из самых крупных торгово-развлекательных центров в Саранске площадью более 86 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Сити Парк» расположен в Октябрьском районе Саранска на улице Волгоградская, в непосредственной близости от исторического центра города.

На территории торгово-развлекательного центра «Сити Парк» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Befree, O'Stin, Bershka, H&M, Pull&Bear, Lime, «Эконика», Concept Club, Kari, «ТВОЕ», Columbia, Modis, MIXIT, Gloria Jeans & Gee Jay, HENDERSON, «Кристалл Мечты», Orby, TOM TAILOR, Lady Collection, Incanto, Bershka, SERGINNETTI, LABBRA, LIME, Belwest, Kapika и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (adidas, Reebok и др.), магазины товаров для дома (Аскона и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Acoola, kari KIDS и др.), магазины парфюмерии и косметики (Yves Rocher и др.), ювелирные салоны (585GOLD, Алмаз-Холдинг, Московский ювелирный завод, Pandora и др.), магазин часов «Swatch», туристическое агентство, салон оптики, книжный магазин, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Связной», «Евросеть», «МТС», «Tele2 Россия», «МегаФон» , Yota и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, аптека, банкоматы («Сбербанк», «Форабанк» и др.), зоомагазин, AppleService, комната матери и ребенка, салон красоты, аптека, химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Сити Парк» функционируют современный многозальный кинотеатр «Мадагаска», продовольственный гипермаркет «Лента», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), супермаркет детских товаров «Детский мир», супермаркет спортивной одежды и товаров «Спортмастер», множество детских развлекательных площадок, развлекательный центр «Мадагаскар» (игровые автоматы, аттракционы и др.) и фитнес-Клуб «Фитнес Life».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов (Subway, Burger King и др.)

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Сити Парк» есть подземная автомобильная парковка на 1000 машиномест.

Адрес:

г. Саранск, ул. Волгоградская, д. 71

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Сити Парк» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Памятник Пугачеву»

на автобусах № 7, 13, 20, 30, 31, 125, 131

на троллейбусах № 5, 5а, 15

на маршрутных такси № 2, 5, 15, 16, 32

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Сити Парк»: 10.00 – 22.00;

Гипермаркет «Лента»: 09.00 – 23.00;

Кинотеатр «Мадагаскар»: 10.00 – 03.00;

Развлекательный центр «Мадагаскар» (игровые автоматы, аттракционы и др.): 10.00 – 22.00;

Фитнес-Клуб «Фитнес Life»: 09.00 – 22.00.