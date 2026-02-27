Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Саранска
Кинотеатры
Мадагаскар
Расписание сеансов кинотеатра «Мадагаскар»
Расписание сеансов кинотеатра «Мадагаскар»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Торговый центр
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
чт
5
вт
10
вт
17
чт
19
вт
24
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
11:25
от 390 ₽
15:10
от 430 ₽
18:50
от 490 ₽
22:30
от 490 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
22:55
от 490 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
15:35
от 430 ₽
19:55
от 490 ₽
22:05
от 490 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
22:50
от 490 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
11:40
от 390 ₽
18:30
от 490 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
13:30
от 450 ₽
16:00
от 450 ₽
20:20
от 510 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
11:50
от 390 ₽
14:00
от 430 ₽
16:15
от 430 ₽
17:40
от 490 ₽
18:25
от 490 ₽
20:40
от 490 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
23:20
от 490 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
20:05
от 490 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
13:15
от 430 ₽
18:45
от 490 ₽
Однажды... Мишель Легран
биография, документальный, музыка
2024, Франция
2D
21:10
от 490 ₽
Сеть
документальный
2026, Россия
2D
18:15
от 490 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:30
от 410 ₽
12:00
от 450 ₽
13:00
от 450 ₽
14:20
от 450 ₽
15:00
от 450 ₽
16:25
от 450 ₽
17:20
от 510 ₽
19:35
от 510 ₽
Три богатыря и свет клином
анимация, приключения, семейный
2025, Россия
2D
11:35
от 390 ₽
15:45
от 430 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
21:55
от 490 ₽
Улыбка. Зарождение зла
ужасы, триллер
2024, Индонезия
2D
23:55
от 490 ₽
Фантом убийцы
боевик, драма, исторический
2025, Китай
2D
23:50
от 490 ₽
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
2D
21:50
от 490 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
13:25
от 430 ₽
17:25
от 490 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
19:45
от 490 ₽
