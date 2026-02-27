Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Мадагаскар»

Расписание сеансов кинотеатра «Мадагаскар»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
11:25 от 390 ₽ 15:10 от 430 ₽ 18:50 от 490 ₽ 22:30 от 490 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:55 от 490 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
15:35 от 430 ₽ 19:55 от 490 ₽ 22:05 от 490 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:50 от 490 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
11:40 от 390 ₽ 18:30 от 490 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
13:30 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 20:20 от 510 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
11:50 от 390 ₽ 14:00 от 430 ₽ 16:15 от 430 ₽ 17:40 от 490 ₽ 18:25 от 490 ₽ 20:40 от 490 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
23:20 от 490 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
20:05 от 490 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
13:15 от 430 ₽ 18:45 от 490 ₽
Однажды... Мишель Легран
Однажды... Мишель Легран биография, документальный, музыка 2024, Франция
2D
21:10 от 490 ₽
Сеть
Сеть документальный 2026, Россия
2D
18:15 от 490 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:30 от 410 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:20 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:25 от 450 ₽ 17:20 от 510 ₽ 19:35 от 510 ₽
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином анимация, приключения, семейный 2025, Россия
2D
11:35 от 390 ₽ 15:45 от 430 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
21:55 от 490 ₽
Улыбка. Зарождение зла
Улыбка. Зарождение зла ужасы, триллер 2024, Индонезия
2D
23:55 от 490 ₽
Фантом убийцы
Фантом убийцы боевик, драма, исторический 2025, Китай
2D
23:50 от 490 ₽
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
2D
21:50 от 490 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
13:25 от 430 ₽ 17:25 от 490 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
19:45 от 490 ₽
