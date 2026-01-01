Оповещения от Киноафиши
Скидки и акции в кинотеатре Мадагаскар

Скидки на коллективные заявки

При коллективной заявке на каждые 10 человек сопровождающий или преподаватель проходит бесплатно. (на каждые 10 человек сопровождающий или преподаватель проходит бесплатно)

Коллективные заявки
Скидка для многодетных семей

Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой 30% на кинобилеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Скидка действует ежедневно на сеансы фильмов в любом формате (2D и 3D). Скидка не действует на сеансы фильмов по специальным ценам.

Многодетным семьям
Специальные цены для пенсионеров и зрителей с ограниченными возможностями

Пенсионеры и зрители с ограниченными возможностями при предъявлении соответствующего документа могут приобрести кинобилеты по специальной цене - 240 рублей. Предложение действует ежедневно на сеансы фильмов в любом формате (2D и 3D).

Пенсионерам Инвалидам
Детские билеты

Детские кинобилеты (детям до 11 лет включительно) продаются на фильмы с возрастными ограничениями "0+" и "6+" на сеансы до 17:59 по местному времени. Стоимость детского кинобилета - 250 рублей. Бесплатно (в сопровождении взрослых) на 2D-сеансы фильмов с возрастными ограничениями «0+» и «6+» допускаются дети до 3-х лет включительно при условии, что они не занимают отдельного места в зале.

Детям
Студенческая скидка

Предложение действует по понедельникам, вторникам и средам при предъявлении студенческого билета. Специальная цена для студентов составляет 240 рублей. Не предоставляется в предпраздничные и праздничные дни.

Студентам
