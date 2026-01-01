Детские кинобилеты (детям до 11 лет включительно) продаются на фильмы с возрастными ограничениями "0+" и "6+" на сеансы до 17:59 по местному времени. Стоимость детского кинобилета - 250 рублей. Бесплатно (в сопровождении взрослых) на 2D-сеансы фильмов с возрастными ограничениями «0+» и «6+» допускаются дети до 3-х лет включительно при условии, что они не занимают отдельного места в зале.