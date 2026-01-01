Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Саранска Кинотеатры Мадагаскар Кинотеатр Мадагаскар (Саранск) на карте

Кинотеатр Мадагаскар (Саранск) на карте

Кинотеатр Мадагаскар (Саранск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

2.4 км
Синема Стар Саранск ул. Советская, 55, ТРЦ «РИО»
5
4.9 км
Россия пр. 50 лет Октября, 17б
5
13.1 км
Алмаз (с. Лямбирь) ул. Ленина, 12, с. Лямбирь
5
21.7 км
Искра ул. Маяковского, 90А
5
174 км
КиноВзлет с. Теньгушево, ул. Ленина, д.72
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
