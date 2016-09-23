Оповещения от Киноафиши
Мадагаскар
Отзывы о кинотеатре Мадагаскар
Отзывы о кинотеатре Мадагаскар
Сергей Боголюбов
23 сентября 2016, 18:14
был сегодня в кинотеатре "Мадагаскар". Приехал с другого города, посмотреть кино с друзьями. Мой друг подошел к кассе раньше. И сказал, что нет электричества, фильма не будет. Я подумал, что это розыгрыш. На вопрос к кассирше, та кивнула и ответила: " Света нет". Вместо извинений мне дали листок бумаги, мол , хочешь деньги вернуть - заполняй. Я заполнил. Сказать , что меня бомбануло, ничего не сказать. Мой стиль заполнения и отзыв там же, на листке, им не понравился. После чего мне были заданы вопросы, адекватен ли я, нормально ли это по моему мнению, не боюсь ли я , что деньги мне не вернут. На вопрос , как они могут не вернуть деньги за непредоставленные услуги, мне никто не ответил. Сказали, что я веду себя не культурно. Что в этом никто не виноват. Конечно, сгоняй в другой город. Не получи назад своих денег, не получи извинений. Все же и так в порядке. Это , наверное , в порядке вещей - обламывать покупателя. Все нормально. Никто не виноват. Обслуживание - огонь!
23 сентября 2016, 18:14
