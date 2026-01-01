Оповещения от Киноафиши
Рейтинг фильмов в прокате в Новокузнецке
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Аватар: Пламя и пепел
Третья часть мегафраншизы Джеймса Кэмерона о расе на'ви. Фильм посвящен стихии огня
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
8.0
Билеты
Драники
Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный
2025, Россия
8.0
Билеты
Комментируй это
Пара на грани развода прибегает к необычному виду семейной терапии
комедия, мелодрама
2026, Россия
7.0
Билеты
Красавица
Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
7.0
Билеты
Малыш
Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма
2026, Россия
6.0
Билеты
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
6.0
Билеты
Чебурашка 2
Гена и милый ушастый зверек спасают родной дендрарий. Сиквел самого кассового фильма в истории российского кино
семейный, комедия
2026, Россия
6.0
Билеты
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Король и Шут. Навсегда
Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
6.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
5.0
Билеты
Кто-то должен умереть
Российский психологический триллер на тему супружеской неверности
триллер
2025, Россия
5.0
Билеты
Уволить Жору
Карьерист получает необычное задание. Комедия с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном
комедия, приключения
2026, Россия
5.0
Билеты
Инферно
ужасы
2025, Мексика / США
5.0
Билеты
Гуантанамера
Шпион Сергей Шакуров спасает свою внучку на Кубе
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
0.0
Билеты
Женитьба Фигаро
спектакль
2023, Россия
0.0
Билеты
Человек, который смеется
Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Мой друг
Вдохновляющий фильм о силе настоящей дружбы и целительном воображении
драма, приключения
2026, Россия
0.0
Билеты
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация
2026, Россия
0.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
5 марта
6 марта
7 марта
8 марта
9 марта
10 марта
11 марта
12 марта
13 марта
14 марта
15 марта
17 марта
19 марта
20 марта
21 марта
22 марта
24 марта
26 марта
27 марта
Формат сеанса
2D
SUB
Жанр
анимация
биография
боевик
военный
документальный
драма
исторический
комедия
мелодрама
музыка
опера
приключения
семейный
спектакль
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Стоимость билетов
200-500₽
500-1000₽
1000-2000₽
Применить
Все фильмы
