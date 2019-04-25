Оповещения от Киноафиши
Планета кино Полет

Планета кино Полет

Новокузнецк
Адрес
г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19а, ТРЦ «Полет»
Телефон

+7 (923) 474-45-46 / бронирование

Билеты от 420 ₽
ТРК
Расположен в ТРЦ «Полет»

О кинотеатре

Кинотеатр «Планета кино Полет» в Новокузнецке является отличным местом досуга для горожан. Расположен на 3 этаже ТЦ «Полет», входит в городскую сеть кинотеатров «Планета кино».

В кинотеатре имеется два комфортных зала, рассчитанных на 102 и 114 зрителя. В фойе находится попкорн-бар и кино-бар, а также имеется мягкая диванная зона для отдыха. Используется современное цифровое кинооборудование фирмы Strong, отличная акустика, перламутровые экраны, звук Dolby Digital Surround-EX, эргономичные кресла — все это позволяет зрителям наслаждаться высоким качеством кинопоказа.

Кинотеатр «Планета кино Полет» предлагает разножанровый репертуар: блокбастеры, фэнтази, комедии, семейное кино, триллеры, детские мультфильмы, популярную классику.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Планета кино Полет» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

7.4
12 голосов
Билеты от 420 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Планета кино Полет
Драники
Драники
Сегодня 1 сеанс
12:15 от 420 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
14:15 от 420 ₽ ...
Малыш
Малыш
Сегодня 1 сеанс
18:30 от 450 ₽ ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 2 сеанса
12:00 от 420 ₽ 14:20 от 420 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Диорбек Туйчиев 25 апреля 2019, 10:59
Здраствуйте , а вы уже продаёте билеты на фильм мстители финал?
Игорь Кобзев 14 мая 2019, 18:51
Посмотрел расписание сеансов, пришел к 10:20 но на кассе никого и сеанса не было. Зачем путать народ.
12 голосов
Скидки в кинотеатре
Малышам кино бесплатно

Для детей до 4 лет включительно билет бесплатно без предоставления отдельного места. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Именинникам

Три дня до и три дня после дня рождения для именинника и одного его друга действует скидка 50%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
Финальная среда

Скидка 50% на фильмы, покидающие прокат. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Специальные предложения
Фильмы в кинотеатре Планета кино Полет

Сегодня 27 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
12:15 от 420 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
14:15 от 420 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
18:30 от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Мой друг
Мой друг
2026, Россия, драма, приключения
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
