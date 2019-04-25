Кинотеатр «Планета кино Полет» в Новокузнецке является отличным местом досуга для горожан. Расположен на 3 этаже ТЦ «Полет», входит в городскую сеть кинотеатров «Планета кино».

В кинотеатре имеется два комфортных зала, рассчитанных на 102 и 114 зрителя. В фойе находится попкорн-бар и кино-бар, а также имеется мягкая диванная зона для отдыха. Используется современное цифровое кинооборудование фирмы Strong, отличная акустика, перламутровые экраны, звук Dolby Digital Surround-EX, эргономичные кресла — все это позволяет зрителям наслаждаться высоким качеством кинопоказа.

Кинотеатр «Планета кино Полет» предлагает разножанровый репертуар: блокбастеры, фэнтази, комедии, семейное кино, триллеры, детские мультфильмы, популярную классику.

