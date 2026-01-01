Оповещения от Киноафиши
Кемеровская Область, г. Новокузнецк, просп. Шахтёров, д. 19а
ТРЦ «Полет» - это многофункциональный трехуровневый торгово-развлекательный центр в Новокузнецке площадью более 12 тысяч квадратных метров с торговой галереей, ресторанным двориком, мультиплексом и детскими площадками. ТРЦ «Полет» расположен в Орджоникидзевском районе Новокузнецка на проспекте Шахтёров.

На территории торгово-развлекательного центра «Полет» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Lisette, Rieker, «ТРЭЙС-Family», «Цимус», «Мир обуви», «Mr. Сумкин», «Линии любви», VINTAGE, Torex, BEBAKIDS, «ВИННИ», «Маэстро», Careline, «Кот Леопольд», «Холди», Viva, «Шанс», La Fleur, Glam Stily, «Маклер» и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды («Спортивная компания Кузбаса» и др.), магазины мебели и товаров для дома («Территория уюта» и др.), фирменные магазины техники (Sony и др.), магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («Умный ребенок» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Адамас» и др.), магазины часов и очков, туристическое агентство, салоны оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту часов, ателье, книжные салоны, аптека, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк» и др.), «Сибирский цирюльник», «Сладкоежка», «Ермолинские полуфабрикаты» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Полет» функционируют современный многозальный кинотеатр «Планета Kино», супермаркеты бытовой техники и электроники (DNS, «РемБытТехника», «Техно опт» и др.), мебельные салоны, супермаркет товаров для детей,супермаркет товаров с фиксированными ценами Fix Price и детская игровая площадка.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания («Байда-Бар» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Полет» есть открытая наземная автомобильная парковка на 220 машиномест.

Кемеровская Область, г. Новокузнецк, просп. Шахтёров, д. 19а

Добраться до ТРЦ «Полет» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Томусинская улица»

  • на автобусах № 13, 56, 61а
  • на троллейбусе № 5, 87, 87а

Магазины и фудкорт ТРЦ «Полет»: 10.00 – 22.00;
Кинотеатр «Планета Kино»: 10.00 – 22.00.

